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23 февраля 2018, 12:52 | Фигурное катание | Спорт-Экспресс

«Это ограбление! Медведеву засудили». Реакция соцсетей

«СЭ» изучил посты поклонников Евгении Медведевой после поражения двукратной чемпионки мира в олимпийском турнире одиночниц.

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© AFP 2018

— Евгению Медведеву ограбили. Те, кто говорит, что Алина была лучше — вы все слепы. Она откатала системнее, это не значит лучше. Женя каталась с сердцем и душой, у Алины этого не было. Женя, а не Алина, пленила всех вокруг. Плохое судейство, Олимпиада. Так нельзя.

— У Евгении Медведевой украли абсолютно заслуженную победу, но она справилась с этим — так красиво, с такой грацией и классом. Загитова — невероятная фигуристка, без сомнения! Но Медведева была потрясающей во всех аспектах.

— Медведева только что проиграла той, кто буквально надела ее старый костюм. Я так ей сочувствую.

— Жизнь потеряла для меня всякий смысл. Алина Загитова теперь навсегда останется олимпийским чемпионом. Евгения Медведева — навсегда серебряным призером.

— Мне так плохо от поражения Евгении Медведевой. Она упустила золото только потому, что Алина сделала ставку на свои прыжки во второй половине программы.

— Наша королева Медведева проиграла. Аниме мертво.

— Фигурное катание для меня — случайного зрителя, — это рассказ спортсмена, который заставляет вас чувствовать что-то: радость, грусть, гнев и т. д. Я ничего не испытала, наблюдая за программой Загитовой, и мне невероятно грустно, что Медведева проиграла, потому что она рассказала красивую историю.

— Медведеву ограбили! Не может быть, чтобы она упустила золото. Судьи снова набросились на нее. Она проиграла проклятому роботу.

— Евгения Медведева заслуживала ЛУЧШЕГО. Серебро? Серебро вот за ЭТО исполнение? Возмутительно.

— Что??? Евгения Медведева была безупречна. БЕЗУПРЕЧНА. Она так ясно донесла до аудитории свою историю, проявила столько эмоций! И она получила лишь серебро?!

— Медведева, проигравшая Загитовой, чувствует то же, что чувствовала Мишель Кван, взявшая серебро в борьбе с Тарой Липински, и я ненавижу эту ситуацию так же, как и 20 лет назад.

— Мишель Кван и Медведева должны провести вечер для девочек: выпить вина, посмотреть «Настоящих домохозяек» и посудачить о том, как их обоих ОГРАБИЛИ И ОТНЯЛИ ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО!!!

— Серебро Евгении Медведевой — самая грустная вещь в моей жизни. У нее украли победу, и это пища для размышлений.
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Фигурное катание

Олимпийская чемпионка из США Липински назвала Загитову Илоном Маском фигурного катания

Олимпийская чемпионка из США Липински назвала Загитову Илоном Маском фигурного катания

ТАСС, 23 февраля. Олимпийская чемпионка американка Тара Липински сравнила российскую фигуристку Алину Загитову с миллиардером и главой компании Space X Илоном Маском, так как она делает вещи, которые никто никогда не делал ранее. Такое мнение она высказала во время репортажа в эфире американского телеканала NBC.
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