«Это ограбление! Медведеву засудили». Реакция соцсетей

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— Евгению Медведеву ограбили. Те, кто говорит, что Алина была лучше — вы все слепы. Она откатала системнее, это не значит лучше. Женя каталась с сердцем и душой, у Алины этого не было. Женя, а не Алина, пленила всех вокруг. Плохое судейство, Олимпиада. Так нельзя.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Evgenia Medvedeva got robbed. And to those saying Alina was better, y’all are blind. She worked the system, that’s not better. Janny skated with heart and soul, Alina did not. Janny captivated everyone, Alina did not. Poor judging, Olympics. Poor judging.</p>— Nina Koch (@akoch_10) <a href="https://twitter.com/akoch_10/status/966915393800384512?ref_src=twsrc%5Etfw">23 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— У Евгении Медведевой украли абсолютно заслуженную победу, но она справилась с этим — так красиво, с такой грацией и классом. Загитова — невероятная фигуристка, без сомнения! Но Медведева была потрясающей во всех аспектах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Evgenia Medvedeva was absolutely robbed. And she handled it so, so beautifully, with such grace, and beauty, and class. Zagitova is an incredible skater, no doubt! But Medvedeva was amazing in every facet of her skate.</p>— the lovely plant princess (@upstairsinmysox) <a href="https://twitter.com/upstairsinmysox/status/966907556995018752?ref_src=twsrc%5Etfw">23 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Медведева только что проиграла той, кто буквально надела ее старый костюм. Я так ей сочувствую.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Medvedeva just lost to someone who was literally wearing her old costume. I feel for her so much.</p>— Margot Wiegele (@margot907) <a href="https://twitter.com/margot907/status/966912070963773440?ref_src=twsrc%5Etfw">23 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Жизнь потеряла для меня всякий смысл. Алина Загитова теперь навсегда останется олимпийским чемпионом. Евгения Медведева — навсегда серебряным призером.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The repercussions for this are so far reaching Life has lost all meaning for me. Alina Zagitova will now forever be, Olympic Gold medallist. Evgenia Medvedeva will forever be Olympic Silver medallist.</p>— Raine (@biancahsotova) <a href="https://twitter.com/biancahsotova/status/966905669872795649?ref_src=twsrc%5Etfw">23 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Мне так плохо от поражения Евгении Медведевой. Она упустила золото только потому, что Алина сделала ставку на свои прыжки во второй половине программы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I feel bad for Evgenia Medvedeva. She lost gold just because Alina put all of her jumps in a second half program.</p>— Fainas Onaldi ⚡ (@fainasonaldi) <a href="https://twitter.com/fainasonaldi/status/966901682171822080?ref_src=twsrc%5Etfw">23 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Наша королева Медведева проиграла. Аниме мертво.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Our queen Medvedeva has lost. Anime is dead <a href="https://twitter.com/hashtag/FigureSkatingsrc=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FigureSkating</a></p>— Rolando (@landorem) <a href="https://twitter.com/landorem/status/966904462177533954?ref_src=twsrc%5Etfw">23 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Фигурное катание для меня — случайного зрителя, — это рассказ спортсмена, который заставляет вас чувствовать что-то: радость, грусть, гнев и т. д. Я ничего не испытала, наблюдая за программой Загитовой, и мне невероятно грустно, что Медведева проиграла, потому что она рассказала красивую историю.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Ice skating, for me your casual viewer, is about the story the athlet gives you, it makes you feel something, joy, sadness, anger, etc. And tbh I felt nothing with Zagitova's program, I'm really sad Medvedeva lost, because she told a beautiful story.</p>— Alejandra (@Alejandra_nda) <a href="https://twitter.com/Alejandra_nda/status/966919442507558913?ref_src=twsrc%5Etfw">23 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Медведеву ограбили! Не может быть, чтобы она упустила золото. Судьи снова набросились на нее. Она проиграла проклятому роботу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Medvedeva got robbbbbeeddd. No way she lost. Judges hosed her again. She lost to a damn robot.</p>— DekeZucker (@Barstool_Quotes) <a href="https://twitter.com/Barstool_Quotes/status/966900222029803529?ref_src=twsrc%5Etfw">23 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Евгения Медведева заслуживала ЛУЧШЕГО. Серебро? Серебро вот за ЭТО исполнение? Возмутительно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Evgenia Medvedeva deserved BETTER. A silver? A silver for THAT performance? Outrage.</p>— Carlee (@carleeadison96) <a href="https://twitter.com/carleeadison96/status/966902465336549378?ref_src=twsrc%5Etfw">23 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Что??? Евгения Медведева была безупречна. БЕЗУПРЕЧНА. Она так ясно донесла до аудитории свою историю, проявила столько эмоций! И она получила лишь серебро?!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">What?!?!?? Evgenia Medvedeva<br>was flawless. FLAWLESS. She transported her audience to a story and she showed so much emotion! And she get’s silver?!?? <a href="https://t.co/geWxOiCuiG">pic.twitter.com/geWxOiCuiG</a></p>— Mikayla (@Mikayla36692343) <a href="https://twitter.com/Mikayla36692343/status/966900376669536257?ref_src=twsrc%5Etfw">23 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Медведева, проигравшая Загитовой, чувствует то же, что чувствовала Мишель Кван, взявшая серебро в борьбе с Тарой Липински, и я ненавижу эту ситуацию так же, как и 20 лет назад.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Medvedeva getting silver to Zagitova feels like Michelle Kwan getting silver to Tara Lipinski and I hate it as much as I did 20 years ago <a href="https://twitter.com/hashtag/Pyeongchang2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Pyeongchang2018</a></p>— Kraig Cook (@kraigglez) <a href="https://twitter.com/kraigglez/status/966903595529457664?ref_src=twsrc%5Etfw">23 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Мишель Кван и Медведева должны провести вечер для девочек: выпить вина, посмотреть «Настоящих домохозяек» и посудачить о том, как их обоих ОГРАБИЛИ И ОТНЯЛИ ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО!!!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I feel like Michelle Kwan and Medvedeva need to have a girls’ night: drink wine, watch Real Housewives, and dish on how they were both ROBBED OF OLYMPIC GOLD!!! <a href="https://twitter.com/hashtag/olympics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#olympics</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Medvedeva?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Medvedeva</a></p>— Shiv (@inconshivable) <a href="https://twitter.com/inconshivable/status/966903044456640513?ref_src=twsrc%5Etfw">23 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Серебро Евгении Медведевой — самая грустная вещь в моей жизни. У нее украли победу, и это пища для размышлений.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">evgenia medvedeva got silver and this is the saddest i’ve ever been. she was robbed and that’s the tea. <a href="https://t.co/w80OclPSJa">pic.twitter.com/w80OclPSJa</a></p>— era tripathi (@sendtoera) <a href="https://twitter.com/sendtoera/status/966903448246501376?ref_src=twsrc%5Etfw">23 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>