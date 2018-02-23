«Это ограбление! Медведеву засудили». Реакция соцсетей
«СЭ» изучил посты поклонников Евгении Медведевой после поражения двукратной чемпионки мира в олимпийском турнире одиночниц.
— Евгению Медведеву ограбили. Те, кто говорит, что Алина была лучше — вы все слепы. Она откатала системнее, это не значит лучше. Женя каталась с сердцем и душой, у Алины этого не было. Женя, а не Алина, пленила всех вокруг. Плохое судейство, Олимпиада. Так нельзя.
— У Евгении Медведевой украли абсолютно заслуженную победу, но она справилась с этим — так красиво, с такой грацией и классом. Загитова — невероятная фигуристка, без сомнения! Но Медведева была потрясающей во всех аспектах.
— Медведева только что проиграла той, кто буквально надела ее старый костюм. Я так ей сочувствую.
— Жизнь потеряла для меня всякий смысл. Алина Загитова теперь навсегда останется олимпийским чемпионом. Евгения Медведева — навсегда серебряным призером.
— Мне так плохо от поражения Евгении Медведевой. Она упустила золото только потому, что Алина сделала ставку на свои прыжки во второй половине программы.
— Наша королева Медведева проиграла. Аниме мертво.
— Фигурное катание для меня — случайного зрителя, — это рассказ спортсмена, который заставляет вас чувствовать что-то: радость, грусть, гнев
— Медведеву ограбили! Не может быть, чтобы она упустила золото. Судьи снова набросились на нее. Она проиграла проклятому роботу.
— Евгения Медведева заслуживала ЛУЧШЕГО. Серебро? Серебро вот за ЭТО исполнение? Возмутительно.
— Что??? Евгения Медведева была безупречна. БЕЗУПРЕЧНА. Она так ясно донесла до аудитории свою историю, проявила столько эмоций! И она получила лишь серебро?!
— Медведева, проигравшая Загитовой, чувствует то же, что чувствовала Мишель Кван, взявшая серебро в борьбе с Тарой Липински, и я ненавижу эту ситуацию так же, как и 20 лет назад.
— Мишель Кван и Медведева должны провести вечер для девочек: выпить вина, посмотреть «Настоящих домохозяек» и посудачить о том, как их обоих ОГРАБИЛИ И ОТНЯЛИ ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО!!!
— Серебро Евгении Медведевой — самая грустная вещь в моей жизни. У нее украли победу, и это пища для размышлений.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter