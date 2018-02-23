Олимпийская чемпионка из США Липински назвала Загитову Илоном Маском фигурного катания

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В пятницу Загитова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, завоевав первое золото на Играх в Пхёнчхане для команды олимпийских атлетов из России. Серебро выиграла другая российская спортсменка Евгения Медведева. Загитова в возрасте 15 лет 281 дня стала второй в списке самых молодых олимпийских чемпионок в женском одиночном фигурном катании. Самой молодой является Липински, которая на Играх в Нагано в 1998 году стала чемпионкой в возрасте 15 лет 255 дней, также она является чемпионкой мира 1997 года и победительницей финальных этапов серии Гран-при в 1997 и 1998 годах.

«Загитова проводит свой первый сезон на взрослом уровне, но катается она так, будто делает это уже десять лет. Загитова — это Илон Маск фигурного катания. Она ставит себе цели, которых никто и никогда не достигал, а потом она добивается этого, делает все лучше и быстрее, чем кто-либо другой в мире. Ее прокат был просто невероятным от начала и до конца», — прокомментировала Липински выступление россиянки.

Бронзовый призер чемпионата мира в мужском одиночном катании американец Джонни Вейр также высказался по поводу выступления российских фигуристок. «В 12 лет Загитова переехала в Москву, развивалась и училась преодолевать себя, теперь она двигает вперед весь остальной мир. Медведева и Загитова заслуживали стать чемпионками, не будет преувеличением сказать, что они обе достойны золотой медали. Я почувствовал теплоту и великолепие Медведевой, я почувствовал хладнокровие и расчет Загитовой, они обе великолепны», — заявил Вейр.

Илон Маск заработал свое состояние, основав электронную платежную систему PayPal («ПэйПэл») в 1998 году. Позже он открыл несколько компаний в сфере высоких технологий. Созданная им 15 лет назад SpaceX занимается производством космической техники, в частности, ракет-носителей Falcon 9 («Фэлкон-9») и грузовых кораблей Dragon («Дрэгон»), которые используются НАСА для доставки воды, продовольствия и оборудования на Международную космическую станцию. В 2004 году Маск стал основным инвестором компании Tesla Motors («Тесла моторс»), производителя электромобилей Tesla, которые уже можно встретить на дорогах многих стран мира.

Влиятельный журнал «Форбс» оценивает состояние уроженца ЮАР в 21,2 млрд долларов. По оценке издания, Маск занимает 21-е место в списке самых влиятельных жителей планеты, 80-е место в перечне миллиардеров и 12-ю позицию среди богатейших представителей сферы высоких технологий.