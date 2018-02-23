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«Нельзя жаловаться на то, что никогда не берёшь ответственности на себя и всё время просишь, чтобы я вёл тебя по трассе за собой… А потом ты ещё оказываешься недоволен тем, как я действую. Если что-то не нравится — обгоняй меня и не радуйся тому, что сидишь в воздушном мешке», — написал Фуркад в «Твиттере».

Вчера Лапшин сказал в интервью: «Фуркад некрасиво себя ведёт. Думает, чемпионов не судят. Я удивляюсь, почему до сих пор никто ему не ввалил?».