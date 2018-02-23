Фуркад: Если Лапшину что-то не нравится — пусть обгоняет меня
Четырёхкратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад ответил на слова южнокорейского биатлониста Тимофея Лапшина, который накануне обвинил француза в неспортивном поведении на трассе.
«Нельзя жаловаться на то, что никогда не берёшь ответственности на себя и всё время просишь, чтобы я вёл тебя по трассе за собой… А потом ты ещё оказываешься недоволен тем, как я действую. Если
Вчера Лапшин сказал в интервью: «Фуркад некрасиво себя ведёт. Думает, чемпионов не судят. Я удивляюсь, почему до сих пор никто ему не ввалил?».
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