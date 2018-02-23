Валентина Семеренко: На 99% это мой последний сезон. С меня хватит
Украинская биатлонистка Валентина Семеренко, выступившая с критикой тренера женской сборной Украины Уроша Велепца, который не поставил её в эстафету на Играх-2018, заявила, что нынешний сезон, вероятно, станет последним в её карьере.
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В эстафете украинки заняли 11-е место.
«От своих слов не отрекаюсь! Результат эстафеты тому подтверждение! Хочу только попросить у девочек прощения, уж слишком грубо высказалась! У нас команды как нет, так и не будет (по крайней мере с этим тренерским штабом).
А после Олимпиады ждите новых сенсаций! Всё тайное становится явным! Что касается продолжения карьеры, я с точностью 99% могу сказать: это мой последний сезон! С меня хватит! Может, и этот закончу досрочно!» — цитирует Семеренко Xsport.
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