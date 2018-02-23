Последние капли

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За две недели Олимпиады горный кластер Игр стремительно преодолел путь от лютой, с ураганами зимы до совершеннейшей оттепели. В начале Игр спортсмены и зрители соревнований по фристайлу жестоко мёрзли в «Сноу Парке». Сегодня распахивали куртки и снимали шапки. Неосмотрительно, конечно, горная погода коварна. Но уж очень запарились все те, кто поднялся к трибунам и зоне финиша женского ски-кросса.

«Апрель, апрель на улице,

А на улице февраль.

Еще февраль на улице,

А на улице — апрель!».

Да, и в Корее бывают такие феврали как в стихотворении Дмитрия Сухарева. С крыш капал тающий снег, со лбов спортсменок капал трудовой пот. Уже хотя бы по ощущению близости весны чувствовалось и близкое окончание Олимпиады. Но у тех, кто вышел на старт, всё только начиналось. И увы, для наших фристайлисток всё так же быстро и закончилось. В 1/8 финала гонщицы стартовали не по четыре, а по три в заезде. В четвертьфинал проходили две, надо было только не оказаться последней. Но Виктория Завадовская именно последней и ехала всю дистанцию. И вдруг, как это часто бывает в ски-кроссе, появился шанс. Итальянка Дебора Пикснер упала после заключительного трамплина и, вспахивая снег, по инерции понеслась к финишу буквально на спине, растопырив палки и лыжи. Завадовская на лыжах двигалась быстрее, но всё равно не успела. Проиграв одну десятую, она выбыла из игры. И очень скоро появилась в микст-зоне, сияя улыбкой.

— Я ехала, как могла, практически ошибок не допускала, только на старте. Соперницы были сильные, поэтому так получилось.

— Не обидно, что на финише соперница упала, и всё равно не получилось её опередить?

— Обидно, конечно, — Виктория произнесла это с улыбкой. — Я думала, уже всё, повезло на финише. Но нет, не в этот раз.

— Явно преждевременно завершились для вас соревнования, а вы улыбаетесь. Как так?

— Тут такая атмосфера! — она тут же уточнила. — Я, конечно, расстроилась, но буду смотреть дальше, двигаться дальше, работать. Я думаю, всё впереди. Тем более, домашний этап Кубка мира скоро. Надо смотреть вперёд.

— Получается, что лозунг «главное не победа, а участие» для вас не пустой звук? — вопрос был задан не без провокации.

— Я такого не говорила, — Виктория рассмеялась. — Я стремилась к победе, но стремление должно идти по нарастающей. Посмотрим, что будет дальше. Дальше был четвертьфинал, до которого Анастасия Чирцова добралась, но дальше не прошла. Упала.

— Здесь и олимпийская чемпионка Мариэль Томпсон упала, — главный тренер всей нашей команды фристайлистов Александр Долгов никак не выразил своё отношение к тому, что фаворит, первый номер рейтинга канадка Томпсон, вылетела уже в 1/8 финала.

— Это ски-кросс, Настя Чирцова не справилась, допустила ошибку, упала. А Вика Завадовская — молодая спортсменка, ей только 22 года исполнилось. Она всего три года назад в сборную попала, и она молодец, что отобралась на Олимпиаду. Это для обеих большой опыт. Хотели лучше, но получилось то, что получилось. Основные задачи мы выполнили.

О да, из пятнадцати олимпийских видов спорта пока лишь треть принесла медали «олимпийским атлетам из России». Две бронзы добыли фристайлисты — Илья Буров в акробатике и Сергей Ридзик в ски-кроссе.

— Вы сами видели этот случай с Ридзиком. Я думал, он ехал на золото или серебро, но что толку говорить «ехал бы», «было бы», — Долгов не выглядел разочарованным. Дело было два дня назад, да и устал главный тренер от переживаний. К тому же Ридзик всё же добрался до медали. — Есть бронза, это очень достойно. В ски-кроссе, да и в акробатике всегда кто-то падает. Так что это особенность нашего вида спорта. Всегда есть внешние факторы, и должно всё совпасть. И везенье, и звёзды, и спортсмен, и инвентарь, и соперники, — Александр посмеялся. — Боролись достойно, видим, что не просто так проделана работа. Подвели черту и даже наметили планы на будущее. Наша команда моложе, чем сборные стран-лидеров мирового фристайла. То есть расти и расти. Однако, предположение о том, что пока и двух бронзовых наград достаточно, Долгов отверг.

— Нет, максимума мы точно не достигли, потому что в спорте никогда нельзя так говорить. Команда действительно молода, как тренерский штаб, так и сами спортсмены. Есть возрастные лидеры, участники ванкуверской Олимпиады. Саша Смышляев на четвёртых Играх здесь выступал. Но в целом команда молода, в основном дебютанты Олимпийских игр. И мы прицеливались уже изначально, что готовим команду на 2022-ой год. Для них это колоссальный опыт, и они показали такие результаты, — Александр с полным правом напомнил итоги труда всей команды. — Тот же Ридзик, которому 25 лет, и у него первая Олимпиада. Травма спины была в прошлом сезоне, он восстановился и вот он уже спортсмен мирового уровня, один из лидеров общего зачёта Кубка мира. Мы довольны, и у нас во фристайле с нашими спортсменами большой потенциал. Сейчас уже можно, не стесняясь, подвести итоги. Наши внутренние планы по выступлению сборной мы здесь выполнили. Провели «пробу пера» в «ньюскульных» дисциплинах, — Долгов имел в виду хаф-пайп и слоуп-стайл, — полностью реформировали эти команды. В общем, мы довольны, и будущее у фристайла в России, конечно, очень большое. У нас действительно талантливая молодежь в регионах, мы стараемся её подключать к сборной, обкатывать.

Ну, а в настоящем две канадские лыжницы, Келси Серва и Бриттани Фелан, великолепно отработали за упавшую соотечественницу и в главном финале обогнали европейских соперниц. И у швейцарки Фанни Смит, и у шведки Сандры Нэслунд на трибунах были целые фан-клубы, но ликовать было нечего. Серва первая, Фелан вторая, Смит третья, Нэслунд четвертая. Все четыре плакали на финише. И то были последние капли фристайла на Играх в Пхёнчхане.

Перепало и нашим счастливых слез, говорил же суровый парень Сергей Ридзик, что заплакал на финише. Надеюсь, ещё поплачем. От радости.