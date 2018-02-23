Мишин: Жалко, что нельзя Загитовой и Медведевой вручить две золотых медали

Загитова завоевала золотую медаль, Медведева — серебряную. Бронзовым призёром стала представительница Канады Кейтлин Осмонд.

«Сегодня нужно говорить не столько о прыжках и каскадах, а о том, что завоёваны две медали, крайне необходимые нашей команде, нашему фигурному катанию и всем его поклонникам, нашему спорту, находящемуся не в лучшем положении. Женя Медведева уже прошла долгий путь в спорте, завоевала многих почитателей, она очень хороша, как спортсменка, очень мудра и зрела в своих высказываниях. Жалко, что нельзя нашим девушкам вручить две золотых медали. А вообще сейчас везде фигурируют только две фамилии, но я бы вспомнил имена трёх девушек: не только Загитову и Медведеву, но и их тренера Этери Тутберидзе.

Это, конечно, был высший пилотаж фигурного катания. Но что такое Олимпиада? Это словно гроза. А после Олимпиады, как после грозы будет чистое небо, нужно будет снова заниматься и работать. И то, что мы все сегодня видели, скоро станет фигурным катанием прошлого. И я как тренер, который всегда симпатизировал прыжковой составляющей фигурного катания, могу сказать, что настоящее будущее — с тройным акселем и четверными прыжками, — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.