Обзор дня: чехам надо напомнить, где они получают деньги
Чехи искусственно нагнетают обстановку перед полуфиналом с нашими, у Артема Анисимова появился вариант спасения, а шоу звезд перенесено в Татарстан.
СОПЕРНИК
Сборная Чехии, с которой наша команда встречается в полуфинале, изначально считалась тайным фаворитом. То есть, мы отдавали дань уважения Швеции, Финляндии, привычно опасались Канаду, а про Чехию старались особо не говорить. Но помнили, как здорово выступила эта команда на первом этапе Евротура, неплохо смотрелась на втором и оставляла приятное впечатление на нынешнем турнире. В ней нет звезд высокого уровня, но в каждой линии есть хоккеисты, способные принести результат. Это, конечно, уже не Словения и не Норвегия.
Судя по тому, как тренировалась наша команда, никаких изменений решено не делать. Вадиму Шипачеву не простили провала со Словакией, хотя прошло уже больше недели, а Алексей Марченко, будем честными, сейчас менее надежен, чем Егор Яковлев или Артем Зуб. Про вратарский вопрос уже можно забыть. Конкуренции Василию Кошечкину нет. Осталось только посмотреть, чем закончится самый сложный матч для нашей команды. Даже в финале будет легче.
СКАНДАЛ
Олег Знарок пытался запретить тележурналистам снимать тренировку команды только во время чемпионата мира в Минске. На подобный турнир он попал впервые и еще не знал правил. В ИИХФ довольно быстро разрулили вопрос, пригрозили большими штрафами, и с тех пор эта тема не поднималась, а тренер спокойно смотрел за тем, как иностранные журналисты досконально изучают нашу команду. Да и смысла в закрытых занятиях нет. Все друг друга знают и изучают не по тренировкам, а по играм. На ЧМ в Чехии один безумец, выдававший себя за
Вчерашний чешский запрет на работу российских журналистов, — грубейшее нарушение регламента ИИХФ, а МОК организацию хоккейного турнира на Играх отдает именно ей. Мне очень нравится, что чехи искусственно создают напряжение. На протяжении всей Олимпиады они не разрешали игрокам своей команды общаться именно с российскими журналистами, а те
ВОЗМОЖНЫЙ ОБМЕН
Кажется, что Артем Анисимов
МАТЧ ЗВЕЗД
Вчера стало известно, что КХЛ отказалась от варианта провести Матч звезд в Хельсинки и перенесла шоу в Татарстан. Женские и молодежные команды проведут свой праздник в Нижнекамске, а конкурсы среди мастеров и
Казань ни разу не принимала Матч звезд, что странно, учитывая, что это действительно хоккейный центр. Там, правда, освещение было на уровне допотопного катка, но это поправили. Вопрос же в том, кто будет играть в Матче звезд КХЛ после этого сезона. Олимпиада закончилась, и сейчас у некоторых нет желания оставаться в лиге, которую останавливают ради этапов Евротура и считают их важными.
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