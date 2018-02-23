Обзор дня: чехам надо напомнить, где они получают деньги

СОПЕРНИК

Сборная Чехии, с которой наша команда встречается в полуфинале, изначально считалась тайным фаворитом. То есть, мы отдавали дань уважения Швеции, Финляндии, привычно опасались Канаду, а про Чехию старались особо не говорить. Но помнили, как здорово выступила эта команда на первом этапе Евротура, неплохо смотрелась на втором и оставляла приятное впечатление на нынешнем турнире. В ней нет звезд высокого уровня, но в каждой линии есть хоккеисты, способные принести результат. Это, конечно, уже не Словения и не Норвегия.

Судя по тому, как тренировалась наша команда, никаких изменений решено не делать. Вадиму Шипачеву не простили провала со Словакией, хотя прошло уже больше недели, а Алексей Марченко, будем честными, сейчас менее надежен, чем Егор Яковлев или Артем Зуб. Про вратарский вопрос уже можно забыть. Конкуренции Василию Кошечкину нет. Осталось только посмотреть, чем закончится самый сложный матч для нашей команды. Даже в финале будет легче.

СКАНДАЛ

Олег Знарок пытался запретить тележурналистам снимать тренировку команды только во время чемпионата мира в Минске. На подобный турнир он попал впервые и еще не знал правил. В ИИХФ довольно быстро разрулили вопрос, пригрозили большими штрафами, и с тех пор эта тема не поднималась, а тренер спокойно смотрел за тем, как иностранные журналисты досконально изучают нашу команду. Да и смысла в закрытых занятиях нет. Все друг друга знают и изучают не по тренировкам, а по играм. На ЧМ в Чехии один безумец, выдававший себя за пресс-атташе, наехал на тренера сборной Швеции во время тренировки и попросил его покинуть арену. Но то был просто больной человек, так что скандал не вышел на международный уровень.

Вчерашний чешский запрет на работу российских журналистов, — грубейшее нарушение регламента ИИХФ, а МОК организацию хоккейного турнира на Играх отдает именно ей. Мне очень нравится, что чехи искусственно создают напряжение. На протяжении всей Олимпиады они не разрешали игрокам своей команды общаться именно с российскими журналистами, а те как-то очень охотно соблюдали этот безумный порядок. Красавцы, ничего ни скажешь. Но не будем забывать, что большинство чешских хоккеистов вернутся в КХЛ, и тут их никакой пресс-атташе не защитит. Деньги-то они получают здесь — и надо почаще напоминать им об этом.

ВОЗМОЖНЫЙ ОБМЕН

Артем АНИСИМОВ AFP 2018

Кажется, что Артем Анисимов все-таки покинет «Чикаго» до дедлайна, и ждать осталось недолго. Наш форвард проводит ужасный сезон, его команда не попадает в плей-офф, но понятно, что не только он виноват в проблемах клуба. Анисимова ждут в «Коламбусе», и если это сделка состоится, то команда Джона Тортореллы, безусловно, выиграет. В том сезоне, когда зажигали Артемий Панарин и Патрик Кейн, почему-то многие забывали, какой вклад внес Анисимов в статистику этих игроков. Всегда считал глупым спор о том, кто кого тащил — Кейн Панарина или наоборот. Все там держалось на Артеме. И это он сделал Панарина лучшим новичком и позволил завоевать Патрику индивидуальный приз. Анисимову обмен пойдет на пользу. Перейдя в «Коламбус», он попадет в команду, где все центральные не просто уступают ему по мастерству и пониманию игры, а вообще находятся в другой лиге.

МАТЧ ЗВЕЗД

Вчера стало известно, что КХЛ отказалась от варианта провести Матч звезд в Хельсинки и перенесла шоу в Татарстан. Женские и молодежные команды проведут свой праздник в Нижнекамске, а конкурсы среди мастеров и гала-игра состоятся в Казани. Кажется, что это очень неплохое решение. Ну, какое дело финнам до молодых игроков и женщин, если в МХЛ и ЖХЛ нет их команд? Правда, еще месяц назад планировалось, что эти игры состоятся в Санкт-Петербурге, но это было бы совсем запутано.

Казань ни разу не принимала Матч звезд, что странно, учитывая, что это действительно хоккейный центр. Там, правда, освещение было на уровне допотопного катка, но это поправили. Вопрос же в том, кто будет играть в Матче звезд КХЛ после этого сезона. Олимпиада закончилась, и сейчас у некоторых нет желания оставаться в лиге, которую останавливают ради этапов Евротура и считают их важными.