Врач: Было сделано все возможное, чтобы Медведева восстановилась после травмы к ОИ

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Медведева стала серебряным призером Олимпийских игр в женском одиночном катании, золото завоевала Алина Загитова. В ноябре 2017 года Медведева получила травму голеностопа и пропустила финал Гран-при и чемпионат России.

«Девочки подошли в своей максимальной форме, — сказал Шумаков. — Мы сделали все возможное, чтобы восстановить Женю к стартам, и на данный момент ее самочувствие было оптимальным для соревнований. Мы сумели правильно подвести ее физически и психологически. Конечно, не бывает, что спортсменов совсем ничего не беспокоит, всегда есть проблемы, но мы стараемся их решать, чтобы добиться максимального результата».

Врач рассказал, что восстановление Медведевой в столь короткий срок стоило больших усилий. «Были сделаны достаточно серьезные процедуры, — объяснил Шумаков. — Было очень сложное лечение, ее обследовали в разных клиниках, но мне и моим коллегам удалось вернуть ее в строй».

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы. На Играх в Пхёнчхане 18-летняя фигуристка стала также серебряным призером в командных соревнованиях.