Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 12 10
2 Германия 13 7 5
15 Россия 1 5 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32654775/
23 февраля 2018, 10:37 | Фигурное катание | ТАСС

Врач: Было сделано все возможное, чтобы Медведева восстановилась после травмы к ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Врачи сделали все возможное, чтобы российская фигуристка Евгения Медведева восстановилась к Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане после травмы. Об этом врач российских фигуристок Юрий Шумаков рассказал ТАСС.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС
1/13

Медведева стала серебряным призером Олимпийских игр в женском одиночном катании, золото завоевала Алина Загитова. В ноябре 2017 года Медведева получила травму голеностопа и пропустила финал Гран-при и чемпионат России.

«Девочки подошли в своей максимальной форме, — сказал Шумаков. — Мы сделали все возможное, чтобы восстановить Женю к стартам, и на данный момент ее самочувствие было оптимальным для соревнований. Мы сумели правильно подвести ее физически и психологически. Конечно, не бывает, что спортсменов совсем ничего не беспокоит, всегда есть проблемы, но мы стараемся их решать, чтобы добиться максимального результата».

Врач рассказал, что восстановление Медведевой в столь короткий срок стоило больших усилий. «Были сделаны достаточно серьезные процедуры, — объяснил Шумаков. — Было очень сложное лечение, ее обследовали в разных клиниках, но мне и моим коллегам удалось вернуть ее в строй».

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы. На Играх в Пхёнчхане 18-летняя фигуристка стала также серебряным призером в командных соревнованиях.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

Еще 7 новостей   Все новости

Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом

Диверсия исключена, но история с мельдонием вызывает только вопросы

Роднина прокомментировала историческую неудачу российских фигуристов

Как "мама Вяльбе" вернула веру в российских лыжников
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней