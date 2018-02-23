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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 12 10
2 Германия 13 7 5
15 Россия 1 5 8
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23 февраля 2018, 10:40 | Фигурное катание | ТАСС

Медведева: Болельщики на ОИ-2018 знают, за какую страну выступают российские фигуристы

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Болельщики на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в курсе, за какую страну выступают российские фигуристы. Такое мнение на пресс-конференции высказала российская фигуристка Евгения Медведева.

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© ИТАР-ТАСС
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В пятницу россиянка Алина Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх-2018, Медведева завоевала серебряную медаль.

«Я много раз говорила — неважно, какие обстоятельства, люди знают, кто мы. Зрители на трибунах сегодня это доказали», — сказала Медведева.

Международный олимпийский комитет 5 декабря прошлого года объявил о приостановлении членства ОКР за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Решение о том, сможет ли российская команда пройти на церемонии закрытия Игр под флагом РФ, будет принято 24 февраля.

Церемония закрытия Олимпиады состоится 25 февраля.
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Фигурное катание

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