Медведева: Болельщики на ОИ-2018 знают, за какую страну выступают российские фигуристы
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Болельщики на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в курсе, за какую страну выступают российские фигуристы. Такое мнение на
пресс-конференции высказала российская фигуристка Евгения Медведева.
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В пятницу россиянка Алина Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх-2018, Медведева завоевала серебряную медаль.
«Я много раз говорила — неважно, какие обстоятельства, люди знают, кто мы. Зрители на трибунах сегодня это доказали», — сказала Медведева.
Международный олимпийский комитет 5 декабря прошлого года объявил о приостановлении членства ОКР за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи.
Церемония закрытия Олимпиады состоится 25 февраля.
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