Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 12 10
2 Германия 13 7 5
15 Россия 1 5 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32654674/
23 февраля 2018, 10:51 | Фигурное катание | ТАСС

Медведев поздравил Загитову и Медведеву с блестящим выступлением на Олимпиаде

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву с блестящим выступлением на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС
1/13

В пятницу Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх-2018, Медведева завоевала серебряную медаль. Обе фигуристки тренируются у Этери Тутберидзе.

В активе команды олимпийских атлетов из России на данный момент 14 медалей — одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

Еще 7 новостей   Все новости

Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом

Диверсия исключена, но история с мельдонием вызывает только вопросы

Роднина прокомментировала историческую неудачу российских фигуристов

Как "мама Вяльбе" вернула веру в российских лыжников
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней