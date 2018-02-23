Медведев поздравил Загитову и Медведеву с блестящим выступлением на Олимпиаде

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Блестящее выступление наших фигуристок в Пхенчхане и первое золото! Алина Загитова, Евгения Медведева, поздравляю! Гордимся! <a href="https://twitter.com/hashtag/PyeongChang2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PyeongChang2018</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Olympics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Olympics</a></p>— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) <a href="https://twitter.com/MedvedevRussia/status/966913329842147328?ref_src=twsrc%5Etfw">23 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В пятницу Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх-2018, Медведева завоевала серебряную медаль. Обе фигуристки тренируются у Этери Тутберидзе.

В активе команды олимпийских атлетов из России на данный момент 14 медалей — одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.