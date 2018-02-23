Медведев поздравил Загитову и Медведеву с блестящим выступлением на Олимпиаде
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву с блестящим выступлением на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.
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В пятницу Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх-2018, Медведева завоевала серебряную медаль. Обе фигуристки тренируются у Этери Тутберидзе.
В активе команды олимпийских атлетов из России на данный момент 14 медалей — одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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