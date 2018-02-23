Медведева после Олимпиады намерена усложнять программы

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Олимпийской чемпионкой стала россиянка Алина Загитова, по сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 239,57 балла, у Медведевой 238,26 балла, бронзу завоевала канадка Кейтлин Осмонд (231,02). Россиянка Мария Сотскова стала восьмой (198,10).

«Теперь у меня точно есть причина улучшить техническую программу, потому что она у меня “дешевая” (в сумме оценок за элементы — прим. ТАСС). Нужна дороже, будем работать, — сказала Медведева. — Не знаю, что будет дальше — на наших глазах в нашей группе (группе тренера Этери Тутберидзе — прим. ТАСС) растет новое поколение. Мы растем, мы отличаемся друг от друга. И из-за этого и происходит эволюция и развитие женского катания».

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.