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23 февраля 2018, 9:51 | Фигурное катание | ТАСС

Загитова надеется, что Медведева счастлива серебру Олимпийских игр

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова надеется, что другая российская фигуристка Евгения Медведева счастлива серебряной награде соревнований. Такое мнение Загитова высказала журналистам.

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© ИТАР-ТАСС
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В пятницу Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх-2018, ее соотечественница Евгения Медведева завоевала серебряную медаль.

«Жаль ли мне Медведеву? Я думаю, что для нее эта медаль как олимпийская золотая. Она шла на протяжении нескольких лет к этому, она доказывала это своими титулами. Думаю, она сейчас тоже счастлива, как я», — сказала Загитова.

«Я не понимала, выиграю или нет. Я бы не сильно расстроилась, если бы проиграла. Серебро для меня здесь тоже было бы золотом. Друг другу сказали теплые слова», — заключила россиянка.

Церемония закрытия Олимпиады состоится 25 февраля.
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Фигурное катание

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