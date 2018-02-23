Загитова надеется, что Медведева счастлива серебру Олимпийских игр

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В пятницу Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх-2018, ее соотечественница Евгения Медведева завоевала серебряную медаль.

«Жаль ли мне Медведеву? Я думаю, что для нее эта медаль как олимпийская золотая. Она шла на протяжении нескольких лет к этому, она доказывала это своими титулами. Думаю, она сейчас тоже счастлива, как я», — сказала Загитова.

«Я не понимала, выиграю или нет. Я бы не сильно расстроилась, если бы проиграла. Серебро для меня здесь тоже было бы золотом. Друг другу сказали теплые слова», — заключила россиянка.

Церемония закрытия Олимпиады состоится 25 февраля.