Татьяна Тарасова: Медведева каталась на разрыв аорты
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Алины Загитовой и серебряную медаль Евгении Медведевой на Олимпийских играх в Пхенчхане. Она отметила, что Медведева, как и Загитова, могла перенести все элементы во вторую часть программы, если бы у нее не было травмы.
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— Фигурное катание — национальный вид спорта. Построено много катков, много прекрасных сооружений, много школ открыто. У лучших тренеров есть возможность работать, я считаю это большим достижением, — сказала Тарасова. — Достичь такого за последние четыре года — это дорогого стоит. Эта работа началась давно, 10 лет назад, сейчас мы обеспечены льдом, родители приводят детей. У нас прекрасная школа, мы можем выбирать — это завоевание нашей страны.
Справедлив ли результат? Я плакала, я не могла даже комментировать. Тяжело, потому что Медведева — великая. Она сегодня каталась на разрыв аорты, ей могли второй оценкой перекрыть первую. Если бы у нее не было этой травмы, она бы тоже все элементы перенесла во вторую часть программы.
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