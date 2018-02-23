Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 12 10
2 Германия 13 7 5
15 Россия 1 5 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32654585/
23 февраля 2018, 9:52 | Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Татьяна Тарасова: Медведева каталась на разрыв аорты

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Алины Загитовой и серебряную медаль Евгении Медведевой на Олимпийских играх в Пхенчхане. Она отметила, что Медведева, как и Загитова, могла перенести все элементы во вторую часть программы, если бы у нее не было травмы.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс
1/13

— Фигурное катание — национальный вид спорта. Построено много катков, много прекрасных сооружений, много школ открыто. У лучших тренеров есть возможность работать, я считаю это большим достижением, — сказала Тарасова. — Достичь такого за последние четыре года — это дорогого стоит. Эта работа началась давно, 10 лет назад, сейчас мы обеспечены льдом, родители приводят детей. У нас прекрасная школа, мы можем выбирать — это завоевание нашей страны.

Справедлив ли результат? Я плакала, я не могла даже комментировать. Тяжело, потому что Медведева — великая. Она сегодня каталась на разрыв аорты, ей могли второй оценкой перекрыть первую. Если бы у нее не было этой травмы, она бы тоже все элементы перенесла во вторую часть программы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

Еще 7 новостей   Все новости
20 февраля

Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку

Слетел топ, открылась грудь. Кошмары фигуристов на Олимпиаде (18+)

Канадский журналист пытался высмеять ОАР. И пожалел об этом
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней