Татьяна Тарасова: Медведева каталась на разрыв аорты

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— Фигурное катание — национальный вид спорта. Построено много катков, много прекрасных сооружений, много школ открыто. У лучших тренеров есть возможность работать, я считаю это большим достижением, — сказала Тарасова. — Достичь такого за последние четыре года — это дорогого стоит. Эта работа началась давно, 10 лет назад, сейчас мы обеспечены льдом, родители приводят детей. У нас прекрасная школа, мы можем выбирать — это завоевание нашей страны.

Справедлив ли результат? Я плакала, я не могла даже комментировать. Тяжело, потому что Медведева — великая. Она сегодня каталась на разрыв аорты, ей могли второй оценкой перекрыть первую. Если бы у нее не было этой травмы, она бы тоже все элементы перенесла во вторую часть программы.

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