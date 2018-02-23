Колобков назвал блестящим выступление Загитовой и Медведевой на Олимпиаде

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В пятницу Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх-2018, Медведева завоевала серебряную медаль. Обе фигуристки тренируются у Этери Тутберидзе.

«Огромное спасибо нашим девочкам за золото. Для меня они обе являются олимпийскими чемпионками. Обе выступили блестяще», — сказал Колобков.

«Алина показала темперамент и яркость, Евгения — воплощение нежности и хрупкости. То, что делают наши девочки, — не просто спорт, а настоящее искусство. Обе прожили свои образы на льду. Искренне поздравляю Алину, Женю и, конечно, их тренера Этери Тутберидзе с олимпийскими наградами», — заключил министр спорта РФ.

В активе команды олимпийских атлетов из России на данный момент 14 медалей — одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.