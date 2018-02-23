Медведева собирается еще много лет идти вперед, не оборачиваясь на серебро ОИ

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Медведева завоевала серебро в индивидуальных соревнованиях, первой стала другая россиянка — Алина Загитова.

«Я не буду смотреть назад, это бессмысленно. Я собираюсь идти вперед еще много лет. Я не буду думать о прошлом», — сказала Медведева.

Фигуристка призналась, что, узнав оценки за произвольную программу, она впервые в жизни заплакала. «Я не знаю, что это было. Эмоции захлестнули. И как-то сразу стало легче», — сказала она.

Медведева отставала от Загитовой после короткой программы и не сумела отыграть разрыв. «Меня так воспитали — я здраво смотрю на ситуацию, анализирую, что пошло не так. Я шла на произвольную без напряжения. Я поняла, что хочу завершить эту Олимпиаду без сожаления, и у меня это получилось», — отметила Медведева.

Медведева призналась, что у нее возникло ощущение, будто арена болеет только за нее. «Я была поражена поддержкой еще на командном турнире, понимала, что в личном будет еще сильнее. Слышала выкрики перед моим прокатом. Улыбалась перед ним, это редкость», — сказала Медведева.