Горшков: Российские фигуристы выступили на своем максимуме на Олимпиаде

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В пятницу Алина Загитова выиграла в женском одиночном катании на Играх в Пхёнчхане, Евгения Медведева стала второй. Ранее российские фигуристы стали серебряными призерами в командных соревнованиях.

«С учетом того, что нас вынудили выступать без Столбовой с Климовым и Степановой с Букиным, у нас вся команда состояла из дебютантов, за исключением Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева, для которых первыми были Игры в Сочи. А для Алины Загитовой это вообще первый сезон во взрослом катании. В целом наши ребята и их тренеры сделали максимум возможного, на что они на данный момент способны», — сказал Горшков.

Горшков подчеркнул, что финал в женском одиночном катании удался. «И основная заслуга в этом наших девушек — Медведевой и Загитовой. Если уж говорить о сегодняшнем дне, то сюда можно включить и Машу Сотскову, но ей было тяжело бороться после неудачной короткой программы», — сказал Горшков.

«Мне жаль Медведеву, но, к сожалению, получается, что первое место одно. Если бы была возможность, я бы дал две золотые медали», — сказал Горшков в заключение.