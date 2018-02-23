Тарьей Бе: Вся Олимпиада была для меня настоящим кошмаром

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Напомним, на Играх в Пхенчхане Бе дважды становился 13-м в индивидуальной гонке и спринте. Он также был четвертым в гонке преследования и восьмым в масс-старте.

— Я разочарован. Вся Олимпиада была для меня настоящим кошмаром, — приводит Nettavisen слова Бе. — Я был очень близок. Думаю, от этого еще тяжелее.

В Сочи я не был близок к медалям, был не в форме, но сейчас я готов хорошо. Я очень стараюсь, но реализовать все полностью не получается. Трудно воплотить в жизнь большую мечту.

Эстафета — это новая гонка, я намерен собрать все силы, чтобы проявить себя. Было бы здорово выиграть золото. Не только вместе с братом, но и со всей командой. Мы все очень хорошие друзья. Мы работали вместе, и эстафета отразит все то, что мы сделали за год. Это самая важная гонка для нас в сезоне.