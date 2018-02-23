Третьяк заявил, что золото фигуристок вдохновит хоккеистов на Олимпиаде

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Загитова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, набрав по сумме двух программ 239,57 балла. Серебряную медаль выиграла Медведева (238,26), бронзовую — канадка Кейтлин Осмонд (231,02). Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Я надеялся на две медали, и сейчас очень рад, поскольку канадская и японская фигуристки создали достойную конкуренцию. Я очень горд за наше фигурное катание, за девчонок, буквально до слез. Им было очень сложно, мы поддерживали их и всех других наших фигуристов, — сказал Третьяк. — Конечно, этот результат вдохновит хоккеистов — все будут знать, что у нас такие хорошие фигуристы».

«Спорт есть спорт, оказалось, что более молодая фигуристка оказалось чуточку выше, хотя они обе достойны, они обе — героини Олимпиады», — добавил Третьяк.

Хоккейная команда олимпийских атлетов из России в пятницу в полуфинале мужского олимпийского турнира сыграет против чехов. Начало матча в 10:40 мск.