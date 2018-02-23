Загитова испытала приятное удивление, когда осознала победу на Олимпиаде

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Загитова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 239,57 балла. Серебро завоевала россиянка Евгения Медведева (238,26).

«Я удивилась, это было приятное удивление. Я рада, что справилась. Но пока нет медали, я не ощущаю, что выиграла. Я сделала все, что могла», — сказала Загитова.

«Рада, что я смогла показать, все, что мы делали с тренерами. Мы очень много работали. Эта Олимпиада запомнится мне», — добавила Загитова.

По словам спортсменки, перед произвольной программой она чувствовала, что у нее нет права на ошибку. «Это давало и стимул, и волнение. Я выходила, руки дрожали, а тело запомнило то, что мы делали на тренировках. И оно все делало само», — сказала она.

Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Олимпиаде в Пхёнчхане.

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