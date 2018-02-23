Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 12 10
2 Германия 13 7 5
15 Россия 1 5 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32654253/
23 февраля 2018, 9:22 | Фигурное катание | ТАСС

Загитова испытала приятное удивление, когда осознала победу на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова испытала приятное удивление, когда поняла, что стала олимпийской чемпионкой. Об этом она сказала журналистам.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС
1/13

Загитова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 239,57 балла. Серебро завоевала россиянка Евгения Медведева (238,26).

«Я удивилась, это было приятное удивление. Я рада, что справилась. Но пока нет медали, я не ощущаю, что выиграла. Я сделала все, что могла», — сказала Загитова.

«Рада, что я смогла показать, все, что мы делали с тренерами. Мы очень много работали. Эта Олимпиада запомнится мне», — добавила Загитова.

По словам спортсменки, перед произвольной программой она чувствовала, что у нее нет права на ошибку. «Это давало и стимул, и волнение. Я выходила, руки дрожали, а тело запомнило то, что мы делали на тренировках. И оно все делало само», — сказала она.

Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Олимпиаде в Пхёнчхане.

© Ньюстюб
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

Еще 7 новостей   Все новости

Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом

Диверсия исключена, но история с мельдонием вызывает только вопросы

Роднина прокомментировала историческую неудачу российских фигуристов

Как "мама Вяльбе" вернула веру в российских лыжников
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней