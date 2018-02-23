Белорусских биатлонисток поздравили в Олимпийской деревне в Пхенчхане
23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусских биатлонисток поздравили с победой в эстафете в Олимпийской деревне в Пхенчхане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
пресс-службе Национального олимпийского комитета.
Шеф миссии Александр Барауля и другие представители олимпийской сборной поблагодарили женскую команду по биатлону за успех. Глава делегации зачитал поздравления спортсменкам от имени Президента Беларуси, Президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко.
Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева также были награждены Почетным знаком НОК Беларуси.
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|22.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Беларусь
|Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева
|01:12.03,4
|2
|Швеция
|Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг
|+10,7
|3
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Бреза, Анаис Бескон
|+17,6
|4
|Норвегия
|Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу
|+29,7
|5
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Терезия Полиакова, Ивона Фиалкова
|+38,4
|6
|Швейцария
|Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Селина Гаспарин, Ирена Кадуриш
|+43,5
|7
|Польша
|Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Кристина Гузик, Вероника Новаковска
|+43,6
|8
|Германия
|Франциска Пройсс, Дениза Херманн, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер
|+53,9
|9
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтьер, Федерика Санфилиппо
|+01.04,1
|10
|Канада
|Сара Бодри, Джулия Рэнсом, Эмма Ландер, Розанна Кроуфорд
|+01.33,4