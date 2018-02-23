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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 12 10
2 Германия 13 7 5
15 Россия 1 5 8
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23 февраля 2018, 11:03 | Лыжный спорт | TeamRussia.pro

Александр Долгов: У фристайла в России большое будущее

Наши фристайлисты завоевали в Пхёнчхане две бронзовые медали: Илья Буров в акробатике и Сергей Ридзик в ски-кроссе.

Главный тренер наших фристайлистов Александр Долгов после женского ски-кросса подвел итоги выступления команды в Пхёнчхане.

— Насколько неудовлетворительны сегодняшние результаты? Или это нормально?

 — Здесь и олимпийская чемпионка Мариэль Томпсон упала — это ски-кросс. Настя Чирцова не справилась, допустила ошибку, упала. А Вика Завадовская — молодая спортсменка, ей только 22 года исполнилось. Она только три года назад в сборную попала, и она молодец, что отобралась на Олимпиаду. Это для обеих большой опыт. Хотели лучше, но получилось то, что получилось. Основные задачи мы выполнили.

В ски-кроссе всегда кто-нибудь «поможет» проиграть и даже золото не взять. Сами видели этот случай с Ридзиком. Я думал, он ехал на золото или серебро, но что говорить «ехал бы», «было бы». Есть бронза, это очень достойно. В ски-кроссе, да и в акробатике всегда кто-то падает. Так что это особенность нашего вида спорта. Всегда есть внешние факторы, и должно всё совпасть: и везение, и звезды, и спортсмен, и инвентарь, и соперники (смеётся). Боролись достойно, видим, что не просто так проделана работа. Подвели черту и даже наметили планы на будущее.

— Какие?

 — Команда ски-кросса сразу улетает на этапы Кубка мира, будет этап дома, в Миассе. Еще юниорское первенство мира. Заканчиваем сезон и начинаем следующий четырехлетний цикл. Чемпионат России тоже никто пропускать не будет, всё же участие олимпийских призеров, это пример для молодежи. Илья Буров поедет в Салангу на чемпионат страны, Сергей Ридзик в Миасс, все заряжены.

— Команда молода, моложе других лидеров мирового фристайла. Можно ли сказать, что на этой Олимпиаде достигнут максимум возможного?

 — Нет, максимума мы точно не достигли, потому что в спорте никогда нельзя так говорить. Команда действительно молода, как тренерский штаб, так и сами спортсмены. Есть возрастные лидеры, участники ванкуверской Олимпиады. Саша Смышляев на четвёртых Играх здесь выступал. Но в целом команда молода: в основном дебютанты Олимпийских игр. И мы прицеливались уже изначально, что готовим команду на 22-й год. Для них это колоссальный опыт, и они показали такие результаты. Тот же Ридзик, которому 25 лет, и у него первая Олимпиада. Травма спины была в прошлом сезоне, он восстановился, и вот он уже спортсмен мирового уровня, один из лидеров общего зачета Кубка мира. Мы довольны, во фристайле с нашими спортсменами большой потенциал. У нас действительно талантливая молодежь в регионах, мы стараемся её подключать к сборной, обкатывать. И я вижу, что у фристайла в России большое будущее.

— Так чего же больше у команды: настоящего или будущего? Вы сказали, максимум не достигнут, но уточнили, что команда строилась с прицелом на 22-й год. Так можно ли сделать вывод, что достигнутое в 18-м — уже замечательно?

 — Да, это замечательно, мы изначально так и прогнозировали, что мужские команды в ски-кроссе и акробатике будут бороться за медали. Сейчас уже можно, не стесняясь, подвести итоги. Наши внутренние планы по выступлению сборной мы здесь выполнили. Провели «пробу пера» в «ньюскулльных» дисциплинах (хафпайп, слоупстайл — прим. ред.), полностью реформировали эти команды. В общем, мы довольны, и будущее, конечно, очень большое.
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