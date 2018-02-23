Александр Долгов: У фристайла в России большое будущее
Наши фристайлисты завоевали в Пхёнчхане две бронзовые медали: Илья Буров в акробатике и Сергей Ридзик в
ски-кроссе.
Главный тренер наших фристайлистов Александр Долгов после женского
— Насколько неудовлетворительны сегодняшние результаты? Или это нормально?
— Здесь и олимпийская чемпионка Мариэль Томпсон упала — это
В
— Какие?
— Команда
— Команда молода, моложе других лидеров мирового фристайла. Можно ли сказать, что на этой Олимпиаде достигнут максимум возможного?
— Нет, максимума мы точно не достигли, потому что в спорте никогда нельзя так говорить. Команда действительно молода, как тренерский штаб, так и сами спортсмены. Есть возрастные лидеры, участники ванкуверской Олимпиады. Саша Смышляев на четвёртых Играх здесь выступал. Но в целом команда молода: в основном дебютанты Олимпийских игр. И мы прицеливались уже изначально, что готовим команду на 22-й год. Для них это колоссальный опыт, и они показали такие результаты. Тот же Ридзик, которому 25 лет, и у него первая Олимпиада. Травма спины была в прошлом сезоне, он восстановился, и вот он уже спортсмен мирового уровня, один из лидеров общего зачета Кубка мира. Мы довольны, во фристайле с нашими спортсменами большой потенциал. У нас действительно талантливая молодежь в регионах, мы стараемся её подключать к сборной, обкатывать. И я вижу, что у фристайла в России большое будущее.
— Так чего же больше у команды: настоящего или будущего? Вы сказали, максимум не достигнут, но уточнили, что команда строилась с прицелом на 22-й год. Так можно ли сделать вывод, что достигнутое в 18-м — уже замечательно?
— Да, это замечательно, мы изначально так и прогнозировали, что мужские команды в
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