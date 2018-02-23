Бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане составляет $12,5 млрд

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Олимпийские игры завершатся 25 февраля, Паралимпиада пройдет с 9 по 18 марта.

«Суммарный бюджет на все соревнования составляет $12,5 млрд. Наибольший вклад в бюджет внесло правительство Южной Кореи, выделившее $10,1 млрд на создание инфраструктуры, — сказала Пак. — К этим деньгам добавились средства на операционные расходы в размере $2,4 млрд».