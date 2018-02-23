Норвежские кёрлингисты летят в Пхёнчхан за возвращённой россиянами бронзой
Норвежские кёрлингисты Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен, к которым перешла бронзовая медаль российского дуэта Анастасия Брызгалова/Александр Крушельницкий после дисквалификации россиян за нарушение антидопинговых правил, отправились из Норвегии в Пхёнчхан, чтобы получить награды непосредственно в рамках Игр.
«Одно дело получить медаль во время Олимпиады, в атмосфере праздника, а другое — по почте. Поэтому наши ребята действительно отправились обратно в Южную Корею. Медали им будут вручены в субботу», — приводит слова
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter