Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 12 10
2 Германия 13 7 5
21 Россия 0 4 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32652841/
23 февраля 2018, 1:02 | Керлинг | Чемпионат.com

Норвежские кёрлингисты летят в Пхёнчхан за возвращённой россиянами бронзой

Норвежские кёрлингисты Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен, к которым перешла бронзовая медаль российского дуэта Анастасия Брызгалова/Александр Крушельницкий после дисквалификации россиян за нарушение антидопинговых правил, отправились из Норвегии в Пхёнчхан, чтобы получить награды непосредственно в рамках Игр.

«Одно дело получить медаль во время Олимпиады, в атмосфере праздника, а другое — по почте. Поэтому наши ребята действительно отправились обратно в Южную Корею. Медали им будут вручены в субботу», — приводит слова пресс-атташе Федерации кёрлинга Норвегии Ларса Отта Бьорнланда NRK.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Керлинг

В Федерации керлинга России рассказали о сотрудничестве с МОК и WADA

В Федерации керлинга России рассказали о сотрудничестве с МОК и WADA

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что организация начала сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, чья допинг-проба дала положительный результат на наличие мельдония.
Еще 7 новостей   Все новости

«Русские на трибунах – не болельщики. Это проплаченные люди и олигархи»

«Парня либо подставили, либо Путину стоит сослать этого глупца в Сибирь!»

Вон из сборной! Американцы подписывают петицию против темнокожего чемпиона

Президент Федерации кёрлинга: "Мы докажем невиновность Крушельницкого"
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней