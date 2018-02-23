Норвежские кёрлингисты летят в Пхёнчхан за возвращённой россиянами бронзой

«Одно дело получить медаль во время Олимпиады, в атмосфере праздника, а другое — по почте. Поэтому наши ребята действительно отправились обратно в Южную Корею. Медали им будут вручены в субботу», — приводит слова пресс-атташе Федерации кёрлинга Норвегии Ларса Отта Бьорнланда NRK.