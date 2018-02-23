Фигуристки Медведева и Загитова разыграют золото Олимпийских игр

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В женском одиночном катании запланирована произвольная программа, фаворитами в этом виде являются россиянки Евгения Медведева и Алина Загитова. В среду российские фигуристки побили мировой рекорд в короткой программе, при этом последнее слово осталось за 15-летней Загитовой, которая опередила Медведеву на 1,31 балла.

Произвольную программу Медведева будет исполнять последней — под 24-м стартовым номером. Загитова выйдет на лед 22-й, между двумя россиянками выступит канадка Кэйтлин Осмонд, которая в короткой программе показала третий результат, отстав от Загитовой почти на четыре балла.

Третья российская участница женского турнира Мария Сотскова в короткой программе показала 12-й результат. В пятницу на лед она выйдет 13-й.

Чехи верят во Францоуза

В 10:40 мск начнется полуфинальный матч мужского хоккейного турнира между командами Чехии и олимпийских атлетов из России. Возглавляемая 49-летним специалистом Йозефом Яндачем чешская сборная в Пхёнчхане не потерпела ни одного поражения в четырех матчах, одержав две ключевые победы в серии буллитов — в групповом турнире над канадцами и в четвертьфинале над командой США.

В чешской сборной выступают представители Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), чемпионатов Чехии и Швейцарии. Среди них немало опытных игроков — чемпионы мира 2010 года Роман Червенка и Петр Коукал и вернувшийся на родину 36-летний капитан команды Мартин Эрат, который провел 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 2006 году Эрат выиграл бронзовые медали Олимпиады в Турине.

Самыми результативными в Пхёнчхане в чешской команде являются автор трех шайб Михал Ржепик из пражской «Спарты» и форвард магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж — 4 очка (2+2). Все четыре матча на Олимпиаде без замен провел голкипер челябинского «Трактора» Павел Францоуз, который выиграл две серии буллитов.

«Павел — наш лучший игрок, — сказал тренер сборной Чехии Вацлав Проспал. — Для побед команде всегда нужен хороший голкипер, у нас такой есть. Именно Францоуз является причиной того, что мы прошли так далеко».

Российские хоккеисты в Пхёнчхане проиграли стартовый матч команде Словакии (2:3), при этом в тренерском штабе Олега Знарка считают предстоящего соперника сильнее, чем словаков, которые заняли в итоге на турнире 11-е место. «Всегда хорошо забивать первыми. Главное — играть правильно, не удаляться. Большинство и меньшинство играют большую роль, это один из главных факторов», — рассказал тренер россиян Харийс Витолиньш.

Витолиньш также подтвердил, что место в воротах вновь займет Василий Кошечкин. На тренировке в четверг российские хоккеисты занимались в тех же сочетаниях, что и выходили на лед в среду в четвертьфинале с норвежцами (6:1).

Германия ждала полуфинал 42 года

В 15:10 мск во втором полуфинале сыграют команды Канады и Германии, немцы в ¼ финале сенсационно победили чемпионов мира шведов. Если канадцы выиграли хоккейный олимпийский турнир девять раз, в том числе в 2010 и 2014 годах, то хоккеисты из Германии лишь два раза сумели завоевать бронзу (1932, 1976).

За прошедшие 42 года немцы ни разу не пробивались в четверку лучших команд на Олимпиадах, тогда как на чемпионатах мира в последний раз им это удалось в 2010 году, когда сборная Германии заняла четвертое место.

В керлинге пройдут женские полуфиналы и матч за третье место в мужском турнире. В 09:35 мск бронзу разыграют керлингисты Швейцарии и Канады. В 14:05 мск начнутся два полуфинала женского турнира, где встретятся команды Южной Кореи и Японии, а также Швеции и Великобритании.

Чемпионки мира из Канады не пробились в плей-офф, а ставшая серебряным призером российская команда скипа Анны Сидоровой и вовсе не поехала на Олимпиаду, уступив путевку команде Виктории Моисеевой, занявшей в Пхёнчхане девятое место.

Последний биатлон Пхёнчхана

В 14:15 мск стартует мужская биатлонная эстафета 4 по 7,5 км. Из-за недостаточного количества участников российские биатлонисты в этом виде программы не участвуют, хотя в январе на кубковом этапе в немецком Рупольдинге Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин заняли третье место. Российская команда также победила в эстафете на Олимпиаде в Сочи и прошлогоднем чемпионате мира, однако приглашения на Игры-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК) получили лишь Бабиков и Матвей Елисеев.

Две мужские эстафеты сезона выиграли норвежцы, одна победа на счету шведской команды. В числе претендентов на медали — команды Франции, Германии и Италии. Предстоящая эстафета завершит биатлонную программу Олимпийских игр в Пхёнчхане.

В 04:00 мск начнутся соревнования по фристайлу в женском ски-кроссе. Накануне состоялся предварительный старт, по итогам которого 24 участницы были посеяны перед 1/8 финала и распределены на группы. Россиянка Анастасия Чирцова показала 15-й результат, Виктория Завадовская — 19-й. Соперницами Чирцовой в 1/8 финала станут вице- чемпионка Олимпиады 2014 года Келси Серва из Канады (2-й номер посева) и чилийка Стеффани Жоффруа (18), Завадовская стартует вместе с канадкой Бриттани Филан (3) и итальянкой Деборой Пикснер (14).

По две лучшие спортсменки из каждого заезда выходят в четвертьфинал. Финал в женском ски-кроссе запланирован на 05:20 мск.

Без россиян фаворитом стал Нёйс

В конькобежном спорте в 13:00 мск мужчины разыграют медали на дистанции 1000 м. На старт выйдут 36 спортсменов, представителей России среди них нет. В нынешнем кубковом сезоне эту дистанцию выигрывали и Павел Кулижников, и Денис Юсков, которые не получили от МОК приглашения на Олимпиаду. В начале января в Коломне Кулижников стал чемпионом Европы на этой дистанции, тогда как Юсков выиграл серебряную медаль.

Фаворитами в этой дисциплине являются норвежец Ховард Лорентцен, победивший в Пхёнчхане на дистанции 500 метров, а также конькобежцы из Нидерландов — чемпион мира 2017 года на олимпийском льду Каннына Кьелд Нёйс и Кай Вербей. Стартует в Пхёнчхане и 35-летний американец Шани Дэвис — олимпийский чемпион на дистанции 1000 м (2006, 2010), чей мировой рекорд (1.06,42) держится уже почти девять лет.

На Играх в Пхёнчхане на счету команды олимпийских атлетов из России 12 медалей — четыре серебряные и восемь бронзовых. Серебро завоевали фигуристы в командном турнире, Никита Трегубов (скелетон), мужская лыжная эстафетная команда и мужская лыжная команда в спринте свободным стилем. Бронза на счету Семена Елистратова (шорт-трек, 1500 м), Юлии Белоруковой (лыжи, спринт классическим стилем), Александра Большунова (лыжи, спринт классическим стилем), Дениса Спицова (лыжи, 15 км), Натальи Ворониной (конькобежный спорт, 5000 м), женской лыжной эстафетной команды, Ильи Бурова (фристайл, акробатика) и Сергея Ридзика (фристайл, ски-кросс).