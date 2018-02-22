Бьорндален: Моей заслуги в победе нет — девушки всего добились сами
Один из тренеров нашей сборной по биатлону, а по совместительству еще и муж Дарьи Домрачевой
Уле-Эйнар Бьерндален рассказал норвежской газете Aftenposten, что же помогло сегодня победить белорускам.
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«В этой победе нет никакой моей заслуги. Дарья и остальные девушки всего добились сами, благодаря своему таланту и работоспособности.
Я считаю, что лишь 3−4% биатлонистов смогли бы так хорошо пройти стрельбище в конце гонки при таком сильном ветре, который сопровождает большинство соревнований в Пхенчхане", — сказал восьмикратный олимпийский чемпион.
Приятных слов в свой адрес от Бьерндалена и Домрачевой удостоился Рогер Груббен, который раньше работал с
Подготовил Евгений МОЗГОВ
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