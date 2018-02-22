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«В этой победе нет никакой моей заслуги. Дарья и остальные девушки всего добились сами, благодаря своему таланту и работоспособности.

Я считаю, что лишь 3−4% биатлонистов смогли бы так хорошо пройти стрельбище в конце гонки при таком сильном ветре, который сопровождает большинство соревнований в Пхенчхане", — сказал восьмикратный олимпийский чемпион.

Приятных слов в свой адрес от Бьерндалена и Домрачевой удостоился Рогер Груббен, который раньше работал с Уле-Эйнаром, а также помог подготовиться к Олимпиаде в Пхенчхане нашей Дарье.

Подготовил Евгений МОЗГОВ