Кто будет обыгрывать Загитову и Медведеву?

Мир замер в ожидании завтрашнего противостояния Евгении Медведевой и Алины Загитовой, которое точно войдет в историю женского одиночного катания. Но девушки стремятся к совершенству через конкуренцию не только друг с другом, но и с другими более юными фигуристками, занимающимися под руководством в группе тренера Этери Тутберидзе. Причем некоторым из этих девушек подвластны даже более сложные технические элементы, а, значит, через несколько лет мы станем свидетелями еще более захватывающей битвы на новом уровне сложности.

Александра ТРУСОВА

13 лет

Победительница юниорского финала «Гран-при"-2017

Возможный старт во взрослых соревнованиях: сезон-2019/20.

Наряду со вчерашними олимпийскими рекордами в короткой программе от Медведевой и Загитовой в число событий дня вошла произвольная программа Александры Трусовой в финале Кубка России. Девушка исполнила два четверных прыжка: выехала четверной сальхов, но не смогла приземлить четверной тулуп. Однако сам по себе факт впечатляющий: ведь в данный момент на официальных соревнованиях четверные прыжки не исполняет ни одна фигуристка в мире. Трусова с переменным успехом ведет борьбу с сальховом весь нынешний сезон. При это у нее в арсенале также есть и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, который пока делает только Загитова.

По поводу четверных кто-то может воскликнуть: что за безумие? Однако это скорее игра на опережение. Ведь 15-летняя японка Рика Кихира идет по славному пути Мао Асады и на протяжении этого сезона демонстрировала в произвольной программе тройной аксель и этот же прыжок в каскаде с тройным тулупом — это уже серьезная заявка на техническое превосходство.

Анна ЩЕРБАКОВА

13 лет

Возможный старт во взрослых соревнованиях: сезон 2019/20.

Эту хрупкую, почти хрустальную девушку можно наряду с Трусовой называть пионером женских четверных прыжков. На видео, представленных командой Тутберидзе в апреле прошлого года, она исполняла четверной тулуп отдельно и в каскаде с тройным. Не вмешайся травма и девушка наверняка бы была в числе лидеров юниорского сезона. Но в середине июля 2017 года Щербакова сломала ногу и была вынуждена пропустить большую часть сезона. Однако, как пояснил хореограф группы Даниил Глейхенгауз, травму Анна получила не на четверном прыжке, а на каскаде с тройным риттбергером. Сейчас фигуристка восстановилась и успела стать победительницей финала кубка России в категории КМС, обойдя как раз Трусову. Технический арсенал даже без пока не исполняемых четверных прыжков впечатляющий: все тот каскад из тройных лутца и риттбергера (он кстати единственный в произвольной программе стоит в первой ее части), все остальное — во второй. Причем прыжковая составляющая произвольной программы почти такая же, как у Загитовой, разница всего лишь 0,2 балла.

Алена КОСТОРНАЯ

14 лет

Серебряный призер юниорского финала «Гран-при"-2017, бронзовый призер чемпионата России-2017

Возможный старт во взрослых соревнованиях: сезон-2019/20.

По компонентной составляющей эта девушка уже сейчас могла бы участвовать во взрослых соревнованиях: ее музыкальность, выразительность и скольжение на чемпионате страны в декабре прошлого года произвели настоящий фурор. «Она катается не как ребенок, а как взрослый человек», — сказала о фигуристке Татьяна Тарасова. Пока у Алены более слабый набор прыжков, чем у ее соперниц по юниорам, но в планах также разучить четверной прыжок, плюс это ее первый полноценный сезон у Тутберидзе.

«Раньше, допустим, делаем прыжок в программе, не получился, повторили, и все — закрыли. А тут прыжок не получился — и снова всю программу катать. На тренировках приходится перекатывать программы много раз. Но зато после этого выходишь на соревнования, и там как на отдыхе: откатал — ушел, даже не запыхавшись», — рассказывала фигуристка о своей адаптации к методам работы нового тренера.

Анастасия ТАРАКАНОВА

13 лет

Бронзовый призер юниорского финала «Гран-при"-2017 года

Возможный старт во взрослых соревнованиях: сезон-2019/2020.

Ураган эмоций на сумасшедшей скорости — такое определение можно дать катанию Анастасии, воспитаннице бывшего тренера Марии Сотсковой Светланы Пановой. В группу Тутберидзе Тараканова перебралась в прошлом году: «Я поняла, что нужно быть там, где приемлемые условия и строгий тренер. В этом плане мне больше всего нравилась Этери Георгиевна Тутберидзе. Я видела, как она выводила спортсменов на лед. Чувствовала, что это именно то, что нужно».

Фигуристка также отмечает и важность тренировок с сильными соперницами: «Мне нужно приложить много сил, чтобы кататься чисто. Учиться, добавлять в мощи, в скольжении, ведь мы же работаем не только на сегодняшний результат. Мы создаем свое будущее, трудимся, чтобы, когда придет время, побеждать на чемпионатах мира по взрослым, как сейчас это делает Женя Медведева».

У Таракановой в арсенале пока нет каскадов с риттбергером и четверных, но с тем, чем уже владеет фигуристка, смело можно было выступать на взрослых соревнованиях. А в том, что Тараканова не будет стоять на месте, не приходится даже сомневаться: «Я — максималистка и обычно всегда добиваюсь всего, чего хочу, мне не очень нравится проигрывать. Понимаю, что я могу сделать все элементы, и если кому-то проигрываю, то всегда прихожу к выводу, что ошибка во мне: где-то ленилась, а надо было пахать и не давать себе поблажек».

Дарья ПАНЕНКОВА

15 лет

Возможный старт во взрослых соревнованиях: сезон-2018/19.

Еще до старта на международных юниорских соревнованиях эта девушка уже привлекала к себе внимание: ведь она исполняла все прыжки во второй половине программы, да еще и с двумя поднятыми руками. Первое и второе место на этапах юниорской серии «Гран-при» позволили Паненковой попасть в финал серии, но там она стала лишь пятой. Фигуристка уступила одногруппницам, занявшим весь пьедестал, в оценке за компоненты и качество исполняемых элементов. Но с ее настроем в межсесезонье явно будет проведена серьезная работа над слабыми местами: «Если я вижу, что Саша Трусова сделала лутц — риттбергер, то думаю, что мне тоже нужно выучить этот каскад и недавно я его стала учить, потому что не хочу отставать от девочек. Или мне нравится скольжение Алены Косторной. Это подстегивает, хочется догнать и перегнать».

Произвольная программа женского одиночного турнира на Олимпиаде-2018 начнется в пятницу, 23 февраля, в 4.00 по московскому времени. Алина Загитова выйдет на свое выступление в 7.32, а Евгения Медведева — в 7.48.