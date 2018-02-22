Домрачева: Очень удивилась, насколько мой муж обрадовался нашей победе
Дарья Домрачева рассказала, что не ожидала от своего мужа
Уле-Эйнар Бьорндалена такой бурной радости от ее победы в эстафете.
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«Я слышала, как он поддерживал меня, когда пробегала мимо него на трассе. Чувствовала, как он поддерживает и заботится обо мне на всем пути к этому золоту», — рассказала наша биатлонистка норвежскому изданию Dagbladet.
«Если честно, то я уже и не помню, что именно он сказал мне, обняв после финиша. Но он точно был очень рад и за всю команду, и за меня в частности. Можно сказать, что он просто лучился от счастья. Меня очень удивило то, насколько он был рад этой победе», — не скрывала чувств Дарья Домрачева.
Напомним, что после сегодняшней победы в эстафете Дарья Домрачева стала самой титулованной биатлонисткой в истории Олимпийских игр.
Подготовил Евгений МОЗГОВ
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