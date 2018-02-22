Украинская биатлонистка рассказала о конфликте в сборной

«Мы сейчас злы, но переживаем сами по себе, потому что многое у нас не получилось: у кого-то стрельба, а у кого-то ход. Мне не понравилось, что не было коллегиального решения по эстафете и в целом по гонкам. Единственное, что могу сказать, все решения принимал сам Урош Велепец. Я не могу судить, правильные они или нет. Это не мое дело. Я говорю то, что есть», — цитирует Меркушину Укринформ.

Она отметила, что между биатлонистками конфликта нет.

«С девчонками мы общаемся нормально, никаких терок нет. Мы злые, но злые на себя. Мы не обвиняем ни тренеров, ни болельщиков, ни федерацию. Мы все старались работать по максимуму, мы все хотели медали, мы все хотели побеждать. Не было никого, кто хотел бы сделать плохо. Атмосфера в коллективе рабочая, конфликтов нет. Ночью никто не приходит и не бьет по голове», — добавила украинка.

Ранее Семеренко подвергла резкой критике тренера женской сборной Украины Уроша Велепца, который не стал заявлять ее в состав команды на эстафетную гонку на Олимпийских играх 2018 года.