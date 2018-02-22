Украинская биатлонистка рассказала о конфликте в сборной
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала слова своей соотечественницы Валентины Семеренко, которая раскритиковала тренерский штаб сборной.
«Мы сейчас злы, но переживаем сами по себе, потому что многое у нас не получилось: у
Она отметила, что между биатлонистками конфликта нет.
«С девчонками мы общаемся нормально, никаких терок нет. Мы злые, но злые на себя. Мы не обвиняем ни тренеров, ни болельщиков, ни федерацию. Мы все старались работать по максимуму, мы все хотели медали, мы все хотели побеждать. Не было никого, кто хотел бы сделать плохо. Атмосфера в коллективе рабочая, конфликтов нет. Ночью никто не приходит и не бьет по голове», — добавила украинка.
Ранее Семеренко подвергла резкой критике тренера женской сборной Украины Уроша Велепца, который не стал заявлять ее в состав команды на эстафетную гонку на Олимпийских играх 2018 года.
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