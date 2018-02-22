Вячеслав Фетисов: Называть сборную России по имени ее тренера — это безобразие
Легенда — в гостях у «СЭ».
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Один из величайших хоккеистов в истории, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов стал гостем «СЭ» в дни Игр в Пхенчхане и ответил на вопросы в прямом эфире на нашем
В первой части интервью — сравнение Кубков Канады и Олимпиад, воспоминания о наших великих тренерах и оценка нынешней сборной России.
ДЕТИ УЗНАЮТ ВО МНЕ АКТЕРА ИЗ «МОЛОДЕЖКИ»
— Что для вас Олимпиада?
— Олимпиада — это статус в мировом спорте. Статус олимпийского чемпиона — на всю жизнь. И каждый спортсмен хочет не только попасть на Олимпиаду, но и выиграть ее. А за последние годы Игры стали престижным турниром и для профессионалов из НХЛ. Уже придумано много разных форматов — и «тройной клуб», и тот, который организовала ИИХФ, — в него можно войти, только если выиграешь и Олимпийские игры, и Кубок Канады (ныне — Кубок мира. — Прим. «СЭ»). В то же время Олимпиада — это принадлежность к спортивной семье и ее истории. А хоккей всегда был у нас «спорт номер один», к нему у нашего народа душа лежит. Развиваться он у нас начал позже всех, а полюбился больше всего.
— Вы не поставите победу на Кубке Канады-1981 выше победы на Олимпиаде?
— Я не собираюсь ставить
— Отзывается у вас болью поражение от США в
— Вспоминать его неприятно, но, по большому счету, для меня это был хороший урок. Я понял, что нужно рассчитывать на себя и ни в коем случае на
Но вообще именно за эту непредсказуемость спорт любят миллиарды людей. Именно в такие моменты понимаешь, что на Олимпиаде возможны чудеса, если верить в них и стремиться к ним. Конечно, для нас это не самый радостный момент, но в целом для спорта — очень привлекательный.
— Американцы об этом даже фильм сняли. Не смотрели?
— Я не смотрел.
Истории успеха сегодня очень востребованы. И нельзя не порадоваться триумфу «Легенды № 17» — этот фильм открыл окно в души наших людей. Потом уже были «Движение вверх», «Лед», да и сериал «Молодежка» востребован. Я этого даже не ожидал. Бывает, что дети подходят на улице и говорят: «Ой, дядя, а вы снимались в «Молодежке» (улыбается).
— Про вас ведь тоже снимали фильм.
— Да, был сериал «Фетисов», четыре серии. Удивительно, что он вышел в один год с американским фильмом Red Army, который, на мой взгляд, получился очень хорошим. Хотя наши спортивные чиновники восприняли его
И еще одну картину снял ESPN, как раз по итогам Олимпиады-1980. Там тоже много чего есть интересного. Рассказы многих людей, что происходило и как все это закончилось. То есть, в течение года вышли три фильма с моим непосредственным участием и о той великой команде, в которой я играл. Конечно, это приятно. С другой стороны, это показывает, что если ты правильно относишься к своему делу и хорошо отрабатываешь свой игровой отрезок, то твоя история пригодится. Она не имеет временных рамок.
БЫЛО ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВОЗГЛАВИТЬ КЛУБ НХЛ, НО …
— Как восприняли поражение сборной от словаков в первом матче нынешней Олимпиады?
— Даже не смотрел эту игру и не представлял, что такое могло произойти. Но всегда говорю — лучше проиграть в начале.
— Это звонок для нашей команды?
— Конечно. И очень вовремя. Если бы то, что произошло с нами в
— Как наши хоккеисты выступят на Олимпиаде?
— Я не знаю, ничего не понимаю в хоккее (улыбается). Но победа будет для нас огромной радостью: спустя столько лет вернуть олимпийское золото в Россию! Надеюсь, что все будет хорошо, так как уровень наших ребят на три головы выше всех остальных, а проиграть мы можем только сами себе.
— Тренер на Олимпиадах должен
— Я же тоже тренировал. Другая история была. В
— Лучше всех, наверное, умел мотивировать Анатолий Тарасов. Говорят, он даже гимн в раздевалке пел.
— С Тарасовым я не работал, но пару раз тренировался с ним. Книга «Совершеннолетия» о нашем хоккее была у меня с детства на столе, я даже тогда уже понимал, что это очень талантливый человек. Он и практик, и теоретик, и философ, и писатель, и оратор фантастический. Я это знаю, потому что с десяти лет занимался в детской школе ЦСКА, а Тарасов туда часто приходил. Приходил и часа по два со всеми разговаривал. Собирал и родителей, чтобы они понимали, каким важным делом дети занимаются. Сейчас такое сложно представить.
— Тяжело воспринимать актера Олега Меньшикова в роли Тарасова? Он же крупный был мужчина.
— Здесь даже не фактуре дело, а в харизме. Мне кажется, этот фильм больше про Тарасова получился, чем про Харламова. Почему мы были непобедимыми? Потому что система подготовки игроков была у нас впереди всего мира на десятилетие. Он везде черпал ресурсы для идей — даже на балете. Мы начали развивать хоккей с сорок седьмого года, а через семь лет выиграли чемпионат мира. Про Тарасова ничего, кроме хорошего, сказать не могу, на мою жизнь он повлиял очень сильно, хотя и не тренировал меня.
— Может быть, поэтому у нас многих тренеров слегка заносит? Быкова, Билялетдинова…
Нигде во всем мире такого нет. На Западе есть хорошее выражение: тренера назначают, чтобы уволить. Это конкурентная профессия. Нас с Ларри Робинсоном из «Нью-Джерси» уволили после того, как мы за четыре года сделали следующее: сначала играли в полуфинале, на второй год выиграли Кубок Стэнли, на третий — уступили в седьмом матче финала, на четвертый стали играть чуть хуже. Руководство клуба выбрало другой курс. В советское время если бы кто такого добился, то сидел бы пожизненно в этой профессии и в этой команде.
— То решение принимал владелец «Нью-Джерси» или Лу Ламорелло?
— Лу тогда принимал решения.
— Хотел сам всем рулить?
— Нет, ни в коем случае. Он никогда этого не хотел, просто на время заполнял… У нас отличные отношения. Просто позвонил мне, позвал на разговор. Сказал: «Знаю, что у тебя хорошее будущее впереди, но мы приняли решение, не обижайся"'. Хотя какие обиды? Там принято таким образом двигать историю, потому что команду поменять невозможно, а тренера — можно. Если тренер по
— Какие команды вас приглашали?
— Одна канадская и две американские.
— Почему не получилось?
— Поступило другое предложение. От Владимира Владимировича Путина. И я стал руководить большой командой под названием «Российский спорт». Это было в 2002 году.
ФУТБОЛИСТЫ ВСЕГДА БЫЛИ В ПРИВИЛЕГИРОВАННОМ ПОЛОЖЕНИИ
— Давно хотели спросить: когда Виктор Тихонов не взял Валерия Харламова на Кубок Канады-81, это же было неправильно, не
— И не
— Костяк команды не мог прийти к тренеру, поговорить?
— Могли, но все произошло быстро. Мы сидели в автобусе. Его позвали обратно на каток. Через десять минут возвращается за вещами. Для всех это был шок. В момент, когда он выходил из автобуса, главный тренер в него вошел, и так они разминулись.
— Раньше игроки были настолько преданы хоккею, что могли даже плохо относиться к тренеру, но выходить и побеждать.
— Тренер, который получает
— Во время исполнения гимна плакали?
— Не помню, но если бы плакал, то об этом весь мир знал бы. Но в душе я радовался. Под конец турнира не оставалось сил. После каждой Олимпиады и чемпионата мира — минус
— Есть ли отличия между поколением
— Это некорректное сравнение.
Думаю, Европе и не снилось то, что было здесь. Правда, деньги платили другие, но романтизм от этого не менялся. Самое главное — то, что у тебя на груди: название твоей команды, твоей страны. И если ты понимаешь, чувствуешь, что это важнее того, что у тебя на спине — номер и фамилия — тогда и получается романтизм.
— Это не меняется?
— Ну, как не меняется? Мы же все это успешно разменяли в девяностые, надпись сзади стала важнее той, что на груди. И сполна за это расплатились, а в футболе до сих пор расплачиваемся, ничего толком выиграть не можем. Развалить все легко, а чтобы восстановить, воспитать это дело (показывает на грудь), требуется колоссальный труд. И семья, и общество, и спортивная система отбора, и интерес болельщиков, и пресса с телевидением — все должно на это работать.
— Вы приехали в НХЛ в восьмидесятые, когда было в порядке вещей пойти всей командой в бар и напиться до беспамятства. Как это менялось в девяностые?
— Где вы такое читаете? Кто там пил с утра до ночи?
— Ну, например, Тео Флери.
— Это что, пример, на который мы должны ссылаться? Глупость
ЗУБОВ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЛУПОЙ ПРИЧИНЕ
— Тренер Фетисов тяжело расставался с игроками или все — в интересах дела?
— Другого интереса не может быть. Как только спортивный принцип уходит на второй план, ты перестаешь быть тренером, менеджером, доктором, массажистом или другим специалистом. Так в любом виде спорта. У меня есть некоторое сожаление, что взял на Олимпиаду не Сергея Брылина, а Валерия Буре. Там были истории, связанные с медицинскими показателями. Хотя Валера сыграл очень хорошо.
— Реально ли было привезти в
— Они оба отказались, хотя я старался до последнего, использовал все рычаги. Теперь могут винить только сами себя. У Могилы тогда
— Он до сих пор не рассказывает.
— Я догадываюсь, что это
— Пригласили бы в сборную хоккеиста, который до этого отказал вам
— Конечно. Интересы дела для меня важнее всего. Какие могут быть вопросы, если я знаю, что человек в силах помочь команде и стране?
Например, история с Игорем Ларионовым. В тот год он выиграл свой третий Кубок Стэнли и обещал определиться накануне заявки: «Я не могу занять
Не все, к сожалению, тогда получилось. Иногда амбиции вредят самим хоккеистам, команда не получает всего того, что должна. Многие сейчас жалеют, что не в полную силу сыграли, что не все смогли переступить через
— Как вам удалось помирить тогда Буре и Федорова?
— Это был один из нюансов той работы. Сейчас они друзья, недавно вместе летали в Ярославль. Я сам недавно привлек Сергея к нашим общим делам, а то после ухода из ЦСКА он остался несколько в стороне. С Павлом они тепло общаются, им есть, о чем поговорить. Со временем все встает на свои места. Мне приятно с ними дружить и проводить время.
Полуфинальный матч хоккейного турнира Олимпиады-2018 между сборными Чехии и России состоится в пятницу, 23 февраля. Начало встречи в Пхенчхане — 10.40 по московскому времени.
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