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22 февраля 2018, 22:34 | Керлинг | Газета.Ру

В Федерации керлинга России рассказали о сотрудничестве с МОК и WADA

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что организация начала сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, чья допинг-проба дала положительный результат на наличие мельдония.

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© РИА "Новости"

«Самое главное, в третьем пункте нам удалось согласовать с МОК и WADA то, что мы оставляем за собой право отстаивать интересы в суде при сборе доказательств», — цитирует Свищева сайт телеканала «Звезда».

Он отметил, что МОК согласился предоставить видеозаписи, которые были запрошены ФКР.

«Будут предоставлены видеозаписи из отелей, со стадионов и тренировочных площадок, столовых и так далее. Мы передадим всю эту информацию в правоохранительные органы и будем пытаться там что-то найти для себя», — сказал глава Федерации керлинга России.

Свищев также подчеркнул, что в федерации присутствует уверенность в невиновности Крушельницкого, а также в том, что мельдоний попал в его организм случайно. Кроме того, в ФКР надеются вернуть россиянам бронзовую медаль, завоеванную в дабл-миксте на Олимпийских играх 2018 года.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзы Олимпиады-2018.
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