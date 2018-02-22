В Федерации керлинга России рассказали о сотрудничестве с МОК и WADA

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«Самое главное, в третьем пункте нам удалось согласовать с МОК и WADA то, что мы оставляем за собой право отстаивать интересы в суде при сборе доказательств», — цитирует Свищева сайт телеканала «Звезда».

Он отметил, что МОК согласился предоставить видеозаписи, которые были запрошены ФКР.

«Будут предоставлены видеозаписи из отелей, со стадионов и тренировочных площадок, столовых и так далее. Мы передадим всю эту информацию в правоохранительные органы и будем пытаться там что-то найти для себя», — сказал глава Федерации керлинга России.

Свищев также подчеркнул, что в федерации присутствует уверенность в невиновности Крушельницкого, а также в том, что мельдоний попал в его организм случайно. Кроме того, в ФКР надеются вернуть россиянам бронзовую медаль, завоеванную в дабл-миксте на Олимпийских играх 2018 года.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзы Олимпиады-2018.