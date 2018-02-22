Плющенко — о тренировке Загитовой: Огонь!
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко выразил восхищение работой Алины Загитовой на тренировке на Олимпиаде в Пхёнчхане.
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«Огонь! Алина Загитова 3Lz+3Lo+3Lo+3Lo+3Lo», — написал Плющенко на своей странице в сети «Инстаграм», опубликовав видео с тренировки Загитовой.
Напомним, что 15-летняя Загитова в короткой программе на Олимпиаде показала лучший результат, установив новый мировой рекорд. Её преимущество над соотечественницей Евгенией Медведевой составляет 1,31 балла.
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