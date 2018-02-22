Андрей Максимов: Перемены в руководстве СКР не нужны
Три последних комплекта медалей были разыграны сегодня в
шорт-треке. На дистанции 500 метров у мужчин с мировым рекордом победил китаец У Дацзин, серебро и бронза достались корейцам Хван Дэ Хону и Им Хё Джуну. Дистанцию вдвое длиннее у женщин выиграла голландка Сюзанне Схюлтинг, второй финишировала канадка Ким Бутен, третьей — итальянка Арианна Фонтана. В мужской эстафете на 5000 метров неожиданную победу одержала сборная Венгрии. Это первая венгерская золотая медаль на зимних Олимпийских играх! Второе место заняли китайцы, третье — канадцы.
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Видимо, что-то случилось...
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Александр Шульгинов и Екатерина Ефременкова выбыли из борьбы за медали на стадии четвертьфиналов.
— Перед забегом так волновался, что ноги тряслись, — признался дебютант Олимпийских игр Шульгинов. — Шанс пройти в полуфинал был, но я его не использовал. В целом, впечатления от Олимпиады самые положительные. Даже несмотря на то, что во время соревнований заболел и 1000 метров бежал с температурой.
Екатерина Ефременкова неудачу в четвертьфинальном забеге объяснила тактическими ошибками.
— Планировала пристроиться за кореянкой и вместе с ней обойти всех по большой дуге. Но потом решила обгонять по одному человеку и
— Почувствовали, что
— Если честно, не могу сказать, что на этих соревнованиях
— Корейцы выиграли в
— Они очень рано встают на коньки и много тренируются.
— Наша сборная по
— Всё бы ничего, если бы Олимпийская деревня в Канныне была больше. Дорога от дома до столовой быстро надоедает, а погулять ни внутри, ни снаружи особенно негде. Территория маленькая. От такого однообразия быстро устаешь.
— Чьи медали удивили больше всего?
— Бронза голландок, победивших в финале Б с мировым рекордом. Мы на себе ощутили, насколько они были быстры.
— Что понравилось из корейской кухни?
— Рис. Нигде такой вкусный не ела!
Главный тренер Андрей Максимов положительно оценил выступление команды, завоевавшей на Играх-2018 усилиями своего лидера Семёна Елистратова одну бронзовую медаль.
— Практически все на профильных дистанциях пробежали по своим лучшим результатам. Значит, подготовка была правильной. Требовать большего от ребят, многие из которых выступают в национальной сборной без году неделя, неправильно. Единственное, можно было лучше выступить в женской эстафете. К сожалению, девчонки перенервничали и наделали много тактических ошибок.
— Семён Елистратов выиграл бронзу на любимой «полуторке», но на двух других дистанциях составить конкуренцию мировым лидерам не сумел. В чём причина?
— А вы посмотрите на результаты победителей и призёров?! На «пятисотке» все участники мужского финала выбежали из 40 секунд. Скорости просто феноменальные! При такой конкуренции выиграть хотя бы одну медаль — уже достижение. Семён большой молодец, что сумел это сделать.
— Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв был приятно удивлён тем, что большинство зарубежных чиновников и спортсменов поддержали Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову в их непростой ситуации. А как в мире
— Я могу сказать то же самое. От разных тренеров и спортсменов слышал слова поддержки и сожаление, что наша команда не смогла выступить на Олимпийских играх в сильнейшем составе.
— В какой форме сейчас Виктор Ан? Планирует ли шестикратный олимпийский чемпион принять участие в чемпионате мира, который состоится в Монреале с 16 по 18 марта?
— Виктор Ан сейчас тренируется в Новогорске. В Монреаль он точно поедет, а дальше всё будет зависеть от его желания. Если Виктор решит продолжить карьеру, это будет очень хорошая новость.
— В каком составе сборная выступит в Канаде?
— В Монреаль едут Виктор Ан, Семён Елистратов, Александр Шульгинов, Денис Айрапетян, Павел Ситников, Татьяна Бородулина, Софья Просвирнова, Екатерина Константинова, Екатерина Ефременкова и Эмина Малагич. Заявка — 10 человек.
— Вернёмся к олимпийским реалиям. Когда улетаете домой?
— На следующий день после церемонии закрытия.
— Участвовать в ней собираетесь?
— Если вернут флаг, обязательно поучаствуем.
— Куда хотели бы сходить в оставшееся время?
— Завтра буду болеть за наших хоккеистов.
— Семён Елистратов выразил надежду, что тренерский штаб сборной в полном составе продолжит работу в следующем олимпийском цикле. Как прокомментируете?
— Говорить о перспективах тренерского штаба можно будет после выборов президента Союза конькобежцев России. Хотелось бы, чтобы Алексей Юрьевич Кравцов сохранил свой пост. Человек очень много сделал для развития конькобежного спорта и
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