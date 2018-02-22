Андрей Максимов: «Перемены в руководстве СКР не нужны»

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Александр Шульгинов и Екатерина Ефременкова выбыли из борьбы за медали на стадии четвертьфиналов.

— Перед забегом так волновался, что ноги тряслись, — признался дебютант Олимпийских игр Шульгинов. — Шанс пройти в полуфинал был, но я его не использовал. В целом, впечатления от Олимпиады самые положительные. Даже несмотря на то, что во время соревнований заболел и 1000 метров бежал с температурой.

Екатерина Ефременкова неудачу в четвертьфинальном забеге объяснила тактическими ошибками.

— Планировала пристроиться за кореянкой и вместе с ней обойти всех по большой дуге. Но потом решила обгонять по одному человеку и чуть-чуть не успела. Финишировала только третьей, хотя и силы ещё оставались, и с настроем был полный порядок.

— Почувствовали, что шорт-трек для корейцев — спорт номер один?

— Если честно, не могу сказать, что на этих соревнованиях какая-то особенная атмосфера. Вот в Сеуле на чемпионате мира было нечто. В каждом забеге от поведения трибун ловила кайф!

— Корейцы выиграли в шорт-треке шесть медалей, в том числе три золота. В чём секрет их успехов?

— Они очень рано встают на коньки и много тренируются.

— Наша сборная по шорт-треку прилетела в Корею одной из первых, а завершила выступление в числе последних. Морально не устали здесь так долго находиться?

— Всё бы ничего, если бы Олимпийская деревня в Канныне была больше. Дорога от дома до столовой быстро надоедает, а погулять ни внутри, ни снаружи особенно негде. Территория маленькая. От такого однообразия быстро устаешь.

— Чьи медали удивили больше всего?

— Бронза голландок, победивших в финале Б с мировым рекордом. Мы на себе ощутили, насколько они были быстры.

— Что понравилось из корейской кухни?

— Рис. Нигде такой вкусный не ела!

Главный тренер Андрей Максимов положительно оценил выступление команды, завоевавшей на Играх-2018 усилиями своего лидера Семёна Елистратова одну бронзовую медаль.

— Практически все на профильных дистанциях пробежали по своим лучшим результатам. Значит, подготовка была правильной. Требовать большего от ребят, многие из которых выступают в национальной сборной без году неделя, неправильно. Единственное, можно было лучше выступить в женской эстафете. К сожалению, девчонки перенервничали и наделали много тактических ошибок.

— Семён Елистратов выиграл бронзу на любимой «полуторке», но на двух других дистанциях составить конкуренцию мировым лидерам не сумел. В чём причина?

— А вы посмотрите на результаты победителей и призёров?! На «пятисотке» все участники мужского финала выбежали из 40 секунд. Скорости просто феноменальные! При такой конкуренции выиграть хотя бы одну медаль — уже достижение. Семён большой молодец, что сумел это сделать.

— Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв был приятно удивлён тем, что большинство зарубежных чиновников и спортсменов поддержали Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову в их непростой ситуации. А как в мире шорт-трека отреагировали на отстранение Виктора Ана и других наших ребят?

— Я могу сказать то же самое. От разных тренеров и спортсменов слышал слова поддержки и сожаление, что наша команда не смогла выступить на Олимпийских играх в сильнейшем составе.

— В какой форме сейчас Виктор Ан? Планирует ли шестикратный олимпийский чемпион принять участие в чемпионате мира, который состоится в Монреале с 16 по 18 марта?

— Виктор Ан сейчас тренируется в Новогорске. В Монреаль он точно поедет, а дальше всё будет зависеть от его желания. Если Виктор решит продолжить карьеру, это будет очень хорошая новость.

— В каком составе сборная выступит в Канаде?

— В Монреаль едут Виктор Ан, Семён Елистратов, Александр Шульгинов, Денис Айрапетян, Павел Ситников, Татьяна Бородулина, Софья Просвирнова, Екатерина Константинова, Екатерина Ефременкова и Эмина Малагич. Заявка — 10 человек.

— Вернёмся к олимпийским реалиям. Когда улетаете домой?

— На следующий день после церемонии закрытия.

— Участвовать в ней собираетесь?

— Если вернут флаг, обязательно поучаствуем.

— Куда хотели бы сходить в оставшееся время?

— Завтра буду болеть за наших хоккеистов.

— Семён Елистратов выразил надежду, что тренерский штаб сборной в полном составе продолжит работу в следующем олимпийском цикле. Как прокомментируете?