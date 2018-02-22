Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 12 10
2 Германия 13 7 5
21 Россия 0 4 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32652032/
22 февраля 2018, 22:24 | Коньки, шорт-трек | TeamRussia.pro

Андрей Максимов: Перемены в руководстве СКР не нужны

Три последних комплекта медалей были разыграны сегодня в шорт-треке. На дистанции 500 метров у мужчин с мировым рекордом победил китаец У Дацзин, серебро и бронза достались корейцам Хван Дэ Хону и Им Хё Джуну. Дистанцию вдвое длиннее у женщин выиграла голландка Сюзанне Схюлтинг, второй финишировала канадка Ким Бутен, третьей — итальянка Арианна Фонтана. В мужской эстафете на 5000 метров неожиданную победу одержала сборная Венгрии. Это первая венгерская золотая медаль на зимних Олимпийских играх! Второе место заняли китайцы, третье — канадцы.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© TeamRussia.pro

Александр Шульгинов и Екатерина Ефременкова выбыли из борьбы за медали на стадии четвертьфиналов.

— Перед забегом так волновался, что ноги тряслись, — признался дебютант Олимпийских игр Шульгинов. — Шанс пройти в полуфинал был, но я его не использовал. В целом, впечатления от Олимпиады самые положительные. Даже несмотря на то, что во время соревнований заболел и 1000 метров бежал с температурой.

Екатерина Ефременкова неудачу в четвертьфинальном забеге объяснила тактическими ошибками.

— Планировала пристроиться за кореянкой и вместе с ней обойти всех по большой дуге. Но потом решила обгонять по одному человеку и чуть-чуть не успела. Финишировала только третьей, хотя и силы ещё оставались, и с настроем был полный порядок.

— Почувствовали, что шорт-трек для корейцев — спорт номер один?

— Если честно, не могу сказать, что на этих соревнованиях какая-то особенная атмосфера. Вот в Сеуле на чемпионате мира было нечто. В каждом забеге от поведения трибун ловила кайф!

— Корейцы выиграли в шорт-треке шесть медалей, в том числе три золота. В чём секрет их успехов?

— Они очень рано встают на коньки и много тренируются.

— Наша сборная по шорт-треку прилетела в Корею одной из первых, а завершила выступление в числе последних. Морально не устали здесь так долго находиться?

— Всё бы ничего, если бы Олимпийская деревня в Канныне была больше. Дорога от дома до столовой быстро надоедает, а погулять ни внутри, ни снаружи особенно негде. Территория маленькая. От такого однообразия быстро устаешь.

— Чьи медали удивили больше всего?

— Бронза голландок, победивших в финале Б с мировым рекордом. Мы на себе ощутили, насколько они были быстры.

— Что понравилось из корейской кухни?

— Рис. Нигде такой вкусный не ела!

Главный тренер Андрей Максимов положительно оценил выступление команды, завоевавшей на Играх-2018 усилиями своего лидера Семёна Елистратова одну бронзовую медаль.

— Практически все на профильных дистанциях пробежали по своим лучшим результатам. Значит, подготовка была правильной. Требовать большего от ребят, многие из которых выступают в национальной сборной без году неделя, неправильно. Единственное, можно было лучше выступить в женской эстафете. К сожалению, девчонки перенервничали и наделали много тактических ошибок.

— Семён Елистратов выиграл бронзу на любимой «полуторке», но на двух других дистанциях составить конкуренцию мировым лидерам не сумел. В чём причина?

— А вы посмотрите на результаты победителей и призёров?! На «пятисотке» все участники мужского финала выбежали из 40 секунд. Скорости просто феноменальные! При такой конкуренции выиграть хотя бы одну медаль — уже достижение. Семён большой молодец, что сумел это сделать.

— Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв был приятно удивлён тем, что большинство зарубежных чиновников и спортсменов поддержали Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову в их непростой ситуации. А как в мире шорт-трека отреагировали на отстранение Виктора Ана и других наших ребят?

— Я могу сказать то же самое. От разных тренеров и спортсменов слышал слова поддержки и сожаление, что наша команда не смогла выступить на Олимпийских играх в сильнейшем составе.

— В какой форме сейчас Виктор Ан? Планирует ли шестикратный олимпийский чемпион принять участие в чемпионате мира, который состоится в Монреале с 16 по 18 марта?

— Виктор Ан сейчас тренируется в Новогорске. В Монреаль он точно поедет, а дальше всё будет зависеть от его желания. Если Виктор решит продолжить карьеру, это будет очень хорошая новость.

— В каком составе сборная выступит в Канаде?

— В Монреаль едут Виктор Ан, Семён Елистратов, Александр Шульгинов, Денис Айрапетян, Павел Ситников, Татьяна Бородулина, Софья Просвирнова, Екатерина Константинова, Екатерина Ефременкова и Эмина Малагич. Заявка — 10 человек.

— Вернёмся к олимпийским реалиям. Когда улетаете домой?

— На следующий день после церемонии закрытия.

— Участвовать в ней собираетесь?

— Если вернут флаг, обязательно поучаствуем.

— Куда хотели бы сходить в оставшееся время?

— Завтра буду болеть за наших хоккеистов.

— Семён Елистратов выразил надежду, что тренерский штаб сборной в полном составе продолжит работу в следующем олимпийском цикле. Как прокомментируете?

— Говорить о перспективах тренерского штаба можно будет после выборов президента Союза конькобежцев России. Хотелось бы, чтобы Алексей Юрьевич Кравцов сохранил свой пост. Человек очень много сделал для развития конькобежного спорта и шорт-трека в стране. Перемены в руководстве СКР, на мой взгляд, не нужны.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

3 года без поражений, 12 мировых рекордов и другие факты о наших фигуристка

Андрей Максимов: «Перемены в руководстве СКР не нужны»

23 февраля. Анонс дня. Болеем за наших!

Сергей Ридзик: «Я сам — супергерой!»
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней