Война на льду: Медведева бросила вызов Загитовой
Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева разыграют звание олимпийской чемпионки по фигурному катанию в произвольной программе. По словам самой Медведевой, это будет «настоящая война».
По итогам 13-го соревновательного дня Олимпиады Россия откатилась на 21-е место в медальном зачете — «Олимпийских атлетов из России» обошли венгры, неожиданно выигравшие эстафету в
Впрочем, первый же олимпийский триумф поднимет сборную в район 15-го места: благодаря четырем серебряным наградам мы обойдем многих других обладателей одного золота, кроме китайцев. Все это пока чистая теория, конечно, но…
В офисе под вывеской «Олимпийские атлеты из России» в главном
Прореха посередине, кажется, смущает обитателей российской
Все с замиранием сердца ждут произвольную программу у
Нехорошо делить шкуру неубитого медведя, но в успехе одной из двух воспитанниц Этери Тутберидзе действительно никто не сомневается, да простит всех канадка Кейтлин Осмонд.
Евгения Медведева и Алина Загитова в среду написали одну из самых ярких страниц этой Олимпиады, установив мировой рекорд для короткой программы с интервалом в 10 минут.
Их прокаты близки к совершенству и в то же время являют собой две противоположности. Не даром американские журналисты окрестили Алину, которой лучше удаются прыжки, «батарейкой-энерджайзером», а более степенную и уверенную в себе Евгению — «балериной-готом».
В эпоху, когда бал правят даже не девушки, а девочки, Медведева является одной из немногих выразительных фигуристок, мастерство мимики она уже вывела на качественно новый — высочайший — уровень. В последнее время старшая из двух суперзвезд примерила образ трагической героини. В произвольной программе Медведева прикинется Анны Карениной. Разрыв между россиянками — всего полтора балла. Вот только складывается впечатление, судьям сейчас по душе задорное веселье…
«Загитова обладает лучшим прыжком в сравнении с Медведевой, а нынешняя система оценок в фигурном катании поощряет именно прыжки, — американцам со стороны, конечно, виднее. —.
Евгения же создает впечатление, что ей все дается крайне легко. Она катается словно балерина. Она очень артистична.
Загитова выйдет на лед в сильнейшей разминке под 22-м стартовым номером, а Медведева закроет состязания 24-й, уже зная все расклады. Страшно представить, что одна из гениальных спортсменок не станет олимпийской чемпионкой, хотя каждая из них достойна этого золота больше, чем кто бы то ни было…
Если Загитову пока не очень хорошо знают иностранцы, то Медведева безусловно самая популярная и уважаемая спортсменка среди всех россиян. В ее адрес не позволяется и намека на шутку или иронию, а распорядитель
Словом, статус у нее особенный, при этом в самой Евгении не чувствуется и намека на звездную болезнь. Она не высокомерна, чем порой грешила Юлия Липницкая, не купается в лучах собственной славы, а просто работает, стараясь не отвлекаться по пустякам.
Та же Липницкая, случалось, вспыхивала
Несмотря на юность, Медведева выработала четкое и громкое произношение. Она не теряется в любой ситуации. Всегда способна сформулировать мысль.
Поговаривают, Евгения — главный претендент на пронос российского флага на церемонии закрытия Олимпиады. Пока все идет к частичной «амнистии» отечественного спорта, хотя допинговая история с Крушельницким, конечно, может повлиять на решение Международного олимпийского комитета (МОК).
Даже мужской турнир не собирал столько репортеров, как короткая программа у женщин. В
Чего уж говорить о болельщиках, готовых выложить за проход любые деньги.
По степени зрительского ажиотажа фигурное катание сравнимо только с церемониями открытия и закрытия. Характерный штрих: изначально оргкомитет ввел билетную систему для журналистов также на полуфиналах и финале хоккея. А в последний момент взял и отменил: Илья Ковальчук и близко не пользуется здесь той славой, что обрушилась на Медведеву и Загитову. Невозможно понять, как им
Женская произвольная программа начнется 23 февраля в 04:00 по московскому времени.
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