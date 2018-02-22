Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева награждены Почетным знаком НОК в олимпийской деревне
Олимпийских чемпионок в эстафете Надежду Скардино, Ирину Кривко, Динару Алимбекову и Дарью Домрачеву поздравили в олимпийской деревне.
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Поздравления от имени президента Беларуси Александра Лукашенко зачитал шеф белорусской миссии в Пхенчхане Александр Барауля.
Одновременно Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева были награждены Почетным знаком НОК Беларуси, сообщает
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