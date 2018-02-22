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22 февраля 2018, 21:42 | Биатлон | Прессбол

Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева награждены Почетным знаком НОК в олимпийской деревне

Олимпийских чемпионок в эстафете Надежду Скардино, Ирину Кривко, Динару Алимбекову и Дарью Домрачеву поздравили в олимпийской деревне.

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© РИА "Новости"

Поздравления от имени президента Беларуси Александра Лукашенко зачитал шеф белорусской миссии в Пхенчхане Александр Барауля.

Одновременно Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева были награждены Почетным знаком НОК Беларуси, сообщает пресс-служба комитета.
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