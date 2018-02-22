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Перед полуфинальным матчем Олимпиады Россия — Чехия «СЭ» поговорил с одним из величайших вратарей в истории мирового хоккея, героем Нагано-1998.

ШАНСЫ — «50 НА 50»

— Кто выиграет в полуфинале: Россия или Чехия?

— Само собой, я буду болеть за сборную Чехии. Знаете, мне кажется, что это будет очень упорный матч, матч равных соперников. Обе команды здорово мотивированы. И мне нравится, как играет наша команда. На мой взгляд, шансы «50 на 50». И я не хочу делать прогноз. У нас нет больших звезд. Но, исходя из того, как мы играем, и учитывая то, что у нас более сильный вратарь — все может быть. Возможно, более сильный вратарь. Который мог бы стать фигурой, повлияющей на исход. Но важно же, кто будет сильнее в конкретной встрече.

— Павла Францоуза уже называют новым Гашеком.

— Команда может на него положиться. Он отлично играет на этом турнире и блестяще справляется с буллитами в сериях послематчевых бросков. Пропустил только одну шайбу в них. И это кое-что означает. Ему не просто везет. Он знает, как остановить игроков соперника. Плюс шайба от него не отскакивает. Павел в прекрасной форме, и парни могут отталкиваться от ее игры. Когда ты знаешь, что за спиной есть вратарь, который точно не подведет — это очень и очень важно.

— В чем сила сборной Чехии?

Цитата — Сила сборной Чехии заключается в двух вещах. Во-первых, командная игра. Все парни заодно, они здорово выбирают позицию, знают, что делать, и делают это. Во-вторых, это игра вратаря.

Наша слабость в том, что нападающие забили недостаточно голов. В атаке можно было бы сыграть получше. Мы создаем моменты, но должны их чаще реализовывать, если хотим выиграть Олимпиаду. В этом наш резерв.

— А если говорить о силе сборной России?

— Индивидуально — это очень мощная команда. Сильнее, чем наша. Есть звезды мирового хоккея, но они уже в возрасте. По-моему, им очень помогло поражение от Словакии. Они проснулись. И что мне нравится в сборной России — они предельно мотивированы. Они очень давно не выигрывали Олимпиаду. Больше 20 лет. И есть у них ребята, которые понимают, что это их последний шанс взять золото. Еще раз: индивидуально россияне сильнее. Но в том, что касается команды, наши ребята лучше.

ДАЦЮК ИЛИ КОВАЛЬЧУК? БЕЗ ВОПРОСОВ ВЫБРАЛ БЫ ПАВЛА

— Вы играли с Павлом Дацюком в «Детройте». Что запомнилось?

— Когда он играл в НХЛ — был одним из лучших игроков в мире. Не знаю, в той ли он до сих пор форме, но он был невероятен. Он был предельно хорош в атаке, он был предельно хорош в обороне. Он мог отдать, мог бросить, и это всегда было опасно. В своем прайме, а он продолжался лет десять, он был одним из лучших в мире. В пятерку лучших точно входил. Вот только не знаю, настолько же он хорош сейчас. Но он совершенно точно — один из лучших игроков, с которыми я когда-либо играл.

— Вам довелось поиграть против Ильи Ковальчука.

— У него шикарный бросок. И он шикарно обращается с шайбой. Он — игрок, который может стать «разницей» между командами в любом матче. Но если бы можно было выбирать между Ковальчуком и Дацюком, я всегда и без вопросов выбрал бы Павла. Играй я в поле — выбрал бы Дацюка. Играй в воротах — тоже Дацюка.

— Играть против Дацюка на тренировках, Дацюка, способного раздеть любого, — это весело?

— Конечно. Он очень умный игрок. А как он играет клюшкой! Его невероятно трудно остановить. Он один из лучших за всю историю в том, что касается ведения шайбы. Один из лучших нападающих, с которыми я когда-либо играл.

В НАГАНО ЧЕХИЯ БЫЛА ЛУЧШЕ РОССИИ

— Мне странно это видеть, но в вашей родной Чехии к полуфиналу с Россией относятся как к войне. Настоящей войне. В России отношение немного другое.

— Вы же должны понимать, что хоккей — национальный вид спорта в Чехии. А Олимпиада, причем это и для России справедливо сказать, — очень важный турнир. Вы поймите: наши болельщики — больше чем болельщики. Я не готов сказать, что в России не так, но в Чехии хоккей — почти как в Канаде. И когда Чехия играет против Канады или России — это всегда война. Просто потому, что мы хотим доказать: мы ничуть не хуже, а даже лучше той же Канады или России. Или кого-то еще. Я бы не сказал, что у война именно с Россией. Хотя с Россией у нас всегда война. Но плей-офф — это в принципе война. Что на Олимпиаде, что на чемпионате мира. Это важно для нашей страны.

— Каждый хоккейный болельщик в России считает, что Чехия украла у нас золото в Нагано.

— Ну, слушайте, мы, во-первых, выиграли матч. Во-вторых, наша команда была лучше. Мы выиграли 1:0, но мы дважды попали в штангу. Мы были лучше, мы заслужили победу. Я тогда был в прекрасной форме. У нас в команде были самые что ни на есть звезды. При этом у нас была реальная команда. Посмотрим, что будет в полуфинале. Пусть это не финал, но звезды тоже могут сложиться.

— А вы не считаете, что почти вся заслуга в той победе принадлежит вам?

— Так я ж вратарь. И мы вышли в финал. И я хорошо играл. Может, в матче с США я выступил не очень. Но с Канадой я был в порядке. Вы поймите: я вратарь, я должен играть хорошо. И на Олимпиаде я не мог действовать не хорошо. И Францоуз должен понимать: если он хочет в финал, должен сыграть идеально.

— А что скажете об уровне хоккея на этой Олимпиаде?

Цитата — Конечно, лучших в мире игроков мы недосчитались. Но это все равно Олимпиада. Особенный турнир. Который проводится раз в четыре года. Не все до него добираются.

И тем более это интересно, потому что золото Олимпиады мало кому дается. Лучших игроков нет. Но мне все равно нравится этот турнир. С удовольствием посмотрю полуфинал.

— А вы не думаете, что если бы НХЛ все-таки приехала, сборная Чехии была бы весьма слаба на фоне других команд?

— Не хочу делать такой вот вывод. Но вполне понятно, что у Канады было бы что-то запредельное. Канада не могла бы быть другой. Они постоянно доказывают, что они лучшие. Их почти невозможно обыграть. Что на Олимпиадах, что на чемпионатах мира. Они, правда, проиграли шведам на ЧМ-2017. Бывает. Конечно, у нас есть ребята в НХЛ, которые могли бы зажечь в сборной. Но я не хочу об этом говорить. Сейчас важно, кто кого обыграет. И я надеюсь, что мы будем играть в финале, борясь за золото.

Полуфинальный матч хоккейного турнира Олимпиады-2018 между сборными Чехии и России состоится в пятницу, 23 февраля. Начало встречи в Пхенчхане — 10.40 по московскому времени.