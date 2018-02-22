«С Россией у нас всегда война». Суперэксклюзив «СЭ» — интервью Доминика Гашека
Игорь ЕРОНКО поговорил с героем Нагано-1998.
Перед полуфинальным матчем Олимпиады Россия — Чехия «СЭ» поговорил с одним из величайших вратарей в истории мирового хоккея, героем Нагано-1998.
ШАНСЫ — «50 НА 50»
— Кто выиграет в полуфинале: Россия или Чехия?
— Само собой, я буду болеть за сборную Чехии. Знаете, мне кажется, что это будет очень упорный матч, матч равных соперников. Обе команды здорово мотивированы. И мне нравится, как играет наша команда. На мой взгляд, шансы «50 на 50». И я не хочу делать прогноз. У нас нет больших звезд. Но, исходя из того, как мы играем, и учитывая то, что у нас более сильный вратарь — все может быть. Возможно, более сильный вратарь. Который мог бы стать фигурой, повлияющей на исход. Но важно же, кто будет сильнее в конкретной встрече.
— Павла Францоуза уже называют новым Гашеком.
— Команда может на него положиться. Он отлично играет на этом турнире и блестяще справляется с буллитами в сериях послематчевых бросков. Пропустил только одну шайбу в них. И это
— В чем сила сборной Чехии?
Наша слабость в том, что нападающие забили недостаточно голов. В атаке можно было бы сыграть получше. Мы создаем моменты, но должны их чаще реализовывать, если хотим выиграть Олимпиаду. В этом наш резерв.
— А если говорить о силе сборной России?
— Индивидуально — это очень мощная команда. Сильнее, чем наша. Есть звезды мирового хоккея, но они уже в возрасте.
ДАЦЮК ИЛИ КОВАЛЬЧУК? БЕЗ ВОПРОСОВ ВЫБРАЛ БЫ ПАВЛА
— Вы играли с Павлом Дацюком в «Детройте». Что запомнилось?
— Когда он играл в НХЛ — был одним из лучших игроков в мире. Не знаю, в той ли он до сих пор форме, но он был невероятен. Он был предельно хорош в атаке, он был предельно хорош в обороне. Он мог отдать, мог бросить, и это всегда было опасно. В своем прайме, а он продолжался лет десять, он был одним из лучших в мире. В пятерку лучших точно входил. Вот только не знаю, настолько же он хорош сейчас. Но он совершенно точно — один из лучших игроков, с которыми я
— Вам довелось поиграть против Ильи Ковальчука.
— У него шикарный бросок. И он шикарно обращается с шайбой. Он — игрок, который может стать «разницей» между командами в любом матче. Но если бы можно было выбирать между Ковальчуком и Дацюком, я всегда и без вопросов выбрал бы Павла. Играй я в поле — выбрал бы Дацюка. Играй в воротах — тоже Дацюка.
— Играть против Дацюка на тренировках, Дацюка, способного раздеть любого, — это весело?
— Конечно. Он очень умный игрок. А как он играет клюшкой! Его невероятно трудно остановить. Он один из лучших за всю историю в том, что касается ведения шайбы. Один из лучших нападающих, с которыми я
В НАГАНО ЧЕХИЯ БЫЛА ЛУЧШЕ РОССИИ
— Мне странно это видеть, но в вашей родной Чехии к полуфиналу с Россией относятся как к войне. Настоящей войне. В России отношение немного другое.
— Вы же должны понимать, что хоккей — национальный вид спорта в Чехии. А Олимпиада, причем это и для России справедливо сказать, — очень важный турнир. Вы поймите: наши болельщики — больше чем болельщики. Я не готов сказать, что в России не так, но в Чехии хоккей — почти как в Канаде. И когда Чехия играет против Канады или России — это всегда война. Просто потому, что мы хотим доказать: мы ничуть не хуже, а даже лучше той же Канады или России. Или
— Каждый хоккейный болельщик в России считает, что Чехия украла у нас золото в Нагано.
— Ну, слушайте, мы,
— А вы не считаете, что почти вся заслуга в той победе принадлежит вам?
— Так я ж вратарь. И мы вышли в финал. И я хорошо играл. Может, в матче с США я выступил не очень. Но с Канадой я был в порядке. Вы поймите: я вратарь, я должен играть хорошо. И на Олимпиаде я не мог действовать не хорошо. И Францоуз должен понимать: если он хочет в финал, должен сыграть идеально.
— А что скажете об уровне хоккея на этой Олимпиаде?
И тем более это интересно, потому что золото Олимпиады мало кому дается. Лучших игроков нет. Но мне все равно нравится этот турнир. С удовольствием посмотрю полуфинал.
— А вы не думаете, что если бы НХЛ
— Не хочу делать такой вот вывод. Но вполне понятно, что у Канады было бы
Полуфинальный матч хоккейного турнира Олимпиады-2018 между сборными Чехии и России состоится в пятницу, 23 февраля. Начало встречи в Пхенчхане — 10.40 по московскому времени.
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