Бенефис Буре и скандал с США. Как Россия играла в полуфиналах Олимпиады

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Сборная России по хоккею до Игр в Пхёнчхане приняла участие в шести Олимпиадах и четыре раза добиралась до полуфинальной стадии. В преддверии матча с чехами на турнире в Корее вспоминаем, чем завершались эти поединки для нашей команды.

Альбервилль-1992. СНГ — США — 5:2

В 1992 году в Альбервилле выступала ещё не российская сборная, а команда СНГ — наследница знаменитой советской «Красной машины». Руководил той командой прославленный тренер Виктор Тихонов, а среди игроков выделялись фамилии Вячеслава Быкова, Андрея Хомутова, Николая Борщевского.

Сборная СНГ, в составе которой было несколько действующих олимпийских чемпионов Калгари-1988, уверенно провела групповой этап, уступив первое место только канадцам, хотя в очной встрече победу одержали подопечные Тихонова. В четвертьфинале нашей сборной противостояли финны, но борьбы в этой встрече не получилось. Команда СНГ разгромила сборную Суоми 6:1 и вышла в полуфинал на американцев, которые в своём четвертьфинале легко разобрались с французами.

Матч за выход в финал Олимпиады получился результативным и зрелищным. Алексей Ковалев открыл счёт на 12-й минуте, но уже в следующей смене американцы отыгрались усилиями Шона Хилла. Впрочем, на перерыв наша команда ушла, ведя в счёте: отличился Быков. Во втором периоде была заброшена лишь одна шайба — Марти Макиннис огорчил Михаила Шталенкова. Решение вопроса о победителе перенеслось на третий отрезок, а точнее на его последнюю десятиминутку. В ней сборной СНГ удалось дожать американскую команду. Победную шайбу забросил Хомутов, а затем Юрий Хмылев и Евгений Давыдов окончательно успокоили соперника. 5:2, наша сборная одержала уверенную победу и вышла в финал на Канаду.

Сборной СНГ удалось завоевать золото тех Игр, в финале канадцы были обыграны 3:1. Те медали высшего достоинства остаются пока последними для нашего хоккея. Сейчас в Корее есть отличный шанс повторить результат 16-летней давности, вновь сделав это под нейтральным флагом.

Лиллехаммер-1994. Россия — Швеция — 3:4

Первым олимпийским турниром для российской сборной стали Игры в небольшом норвежском городке Лиллехаммер, на который нашу команду повёз Виктор Тихонов. Россияне не слишком удачно выступили на групповом турнире, обогнав в таблице только Австрию и Норвегию, и вышли в четвертьфинал на мощных тогда словаков. Однако ведомая Зигмундом Палффи, Мирославом Шатаном иПетром Штясны словацкая сборная не смогла ничего поделать с нашей командой в основное время матча, а затем уступила в овертайме.

В полуфинале подопечные Тихонова встретились со шведами, в составе которых блистали Матс Нэслунд, Петер Форсберг и Матс Сундин.

«Тре крунур» уже к седьмой минуте стартового отрезка повели в две шайбы усилиями Магнуса Свенссона и Патрика Юлина, но Андрей Тарасенко ещё до перерыва один гол отыграл. Но это не повлияло на ход встречи, шведы имели ощутимое преимущество, и вскоре Юнас Бернгквист забросил третью шайбу в ворота Андрея Зуева, а в начале третьего периода Юлин оформил дубль. В конце матча шведы расслабились и позволили российской команде отыграть две шайбы, отличились Сергей Березин и Равиль Гусманов. Но на спасение у нашей сборной оставалось всего чуть больше минуты, да и шведы смогли взять себя в руки. 4:3 в пользу Швеции, и наша сборная отправилась играть за бронзу.

Шведы затем встретились в финале с канадцами, и эти сборные на пару подарили миру первый в истории олимпийский финал, судьбу которого решили буллиты. Мастерство скандинавов оказалось выше, а решающий бросок исполнил Петер Форсберг. Что касается нашей команды, то сборная России в матче за бронзу сыграла с Финляндией и безропотно уступила 0:4, впервые вернувшись с Олимпийских игр без медалей.

Нагано-1998. Россия — Финляндия — 7:4

Игры в Нагано стали первыми, ради которых НХЛ сделала перерыв в своём чемпионате, а потому уровень хоккея на японской Олимпиаде зашкаливал. Этот турнир стал пока лучшим и в истории российской олимпийской команды, которой в 1998 году руководил Владимир Юрзинов. Наша сборная выиграла все матчи на групповом этапе, в четвертьфинале не испытала проблем с Беларусью и за выход в финал спорила с финнами, которых в группе обыграла 4:3.

Эта игра вошла в историю хоккея, так как стала бенефисом одного хоккеиста. Павел Буре забросил в ворота Ярмо Мюллюса четыре шайбы, а ещё один раз поразил пустые ворота. Русская Ракета заработала с самого начала встречи. Уже к началу второго периода Буре оформил хет-трик, чем, возможно, расслабил своих партнёров. Финны сумели отыграться усилиями Раймо Хелминена, Киммо Ринтанена иТеэму Селянне, и всё в этом полуфинале началось заново. Алексей Жамнов вновь вывел Россию вперёд в конце второго периода, но на старте третьего отрезка Саку Койву вновь уравнял положение — 4:4. Но спокойно финны себя чувствовали меньше минуты: Андрей Коваленко забросил пятую и, как потом оказалось, победную шайбу, а на авансцену вновь вышел Павел Буре. В последнюю пятиминутку основного времени он оформил покер, а затем и пента-трик, Россия победила финнов 7:4 и вышла в финал Олимпиады.

В решающем матче нашу команду ждало разочарование. Ни Буре, ни кто-либо ещё из россиян не смогли пробить великолепного Доминика Гашека, и золото досталось чешской сборной.

Солт-Лейк-Сити-2002. Россия — США — 2:3

Спустя четыре года после финала в Нагано наша сборная под руководством Вячеслава Фетисова отправилась на Игры в Солт-Лейк-Сити с твёрдым намерением завершить начатое в Японии и добыть олимпийское золото. Но уже на групповом этапе поджидали трудности. Наша команда сыграла вничью с США, проиграла финнам и заняла лишь третье место в подгруппе. Зато в четвертьфинале удалось взять мини-реванш у чехов. Теперь уже российский голкипер Николай Хабибулин провёл выдающийся матч, а наша сборная победила с минимальным счётом.

В полуфинале Россию ждала встреча с хозяевами Олимпиады, вторая за турнир. США поединок начали мощно, а вот у нашей сборной как будто бы не было подходящего статусу матча настроя. В первом периоде счёт открыл Билл Герин, а во втором Скотт Янг и Фил Хаусли довели американское преимущество до крупного. Казалось бы, игра сделана, но Вячеславу Фетисову во втором перерыве удалось найти нужные слова. Усилиями Алексея Ковалёва и Владимира Малахова Россия уже к 4-й минуте третьего периода отыграла две шайбы, чётко обозначив отказ от преждевременной капитуляции. У нашей команды была уйма времени, куча моментов, но на большее, чем проиграть с достойным счётом, России не хватило. Впрочем, был один спорный эпизод, трактовка которого до сих пор неоднозначна. Сергей Самсонов в одном из моментов играл на добивании, попал в штангу, а затем шайба исчезла под ловушкой Майка Рихтера. Пересекла она линию ворот или нет, доподлинно неизвестно. Но американский судья полуфинала не стал даже смотреть видеоповтор и уверенно развёл руки в сторону.

Россия проиграла США 2:3, а затем разнесла Беларусь в поединке за бронзу. Американцы же в финале домашнего турнира встретились с канадцами и уступили золото принципиальному сопернику со счётом 2:5.

Турин-2006. Россия — Финляндия — 0:4

На Олимпиаде в Италии сборная России смогла довольно удачно начать турнир и на групповом этапе заняла второе место и также стала самой результативной сборной на турнире. А в другой группе с проблемами столкнулась канадская команда, занявшая лишь третью строчку. По регламенту турнира в плей-офф должны были встретиться вторая и третья команды из разных групп, и поэтому игра России и Канады на Олимпиаде произошла относительно рано. Подопечные Владимира Крикунова победили 2:0, действующие олимпийские чемпионы поехали домой, а наша сборная в четвёртый раз подряд оказалась в четвёрке сильнейших команд.

Казалось, что после четвертьфинала с Канадой Россию уже ничто не могло смутить, хотя финны выглядели в Турине очень мощно. В полуфинальной игре в этом на своей шкуре убедилась и наша сборная.

Виле Пелтонен организовал быстрый гол в ворота Евгения Набокова, а затем финны принялись методично зарабатывать путёвку в финал. В конце второго периода отличился Тони Людман, в начале третьего — Саку Койву. Игра была сделана, хоккеисты Крикунова ничего не могли противопоставить сборной Суоми. Точку в матче поставил Олли Йокинен, Финляндия, выиграв 4:0, заработала право сыграть в финале со шведами, а Россия отправилась бороться за бронзу.

Расстроенные российские хоккеисты вчистую проиграли поединок за третье место, уступив чехам. А финны в финале так и не смогли добыть для своей страны первое олимпийское золото. Победу праздновали шведы, обыгравшие в финале финнов — 3:2.

Лев Лукин