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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 12 10
2 Германия 13 7 5
21 Россия 0 4 8
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22 февраля 2018, 21:01 | Фигурное катание | Чемпионат.com

Авербух: Золотую медаль больше заслужила Женя Медведева, чем Алина Загитова

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и постановщик Илья Авербух поделился ожиданиями от произвольной программы одиночниц на Олимпиаде в Пхёнчхане.

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© РИА "Новости"

«Я призываю всех с пониманием относиться к этой ситуации. По совокупности, пусть на меня не обижается Алина, золотую медаль больше заслужила Женя Медведева. Она блестяще выступала на протяжении двух сезонов, своим катанием влюбила в себя миллионы, прошла период взросления и становления, не растеряла форму. А ведь такое происходит очень часто — многие молодые девочки, выигрывая крупные турниры, не в состоянии сохранить этот результат. Женя смогла!

Понимаете, Олимпийские игры — очень жестокие. Они не терпят совокупности, это соревнования здесь и сейчас. Увы, это тенденция олимпийского женского катания. Игры выигрывают не те, кто долго и упорно шёл к победе, а те, кто выстреливает в нужный момент. В такой ситуации уже побывала великая Мишель Кван: четырёхкратная чемпионка мира так и не смогла завоевать олимпийское золото. В Нагано её сместила Тара Липински, о которой все забыли уже в следующем сезоне. В Солт-Лейк-Сити выскочила Сара Хьюз, отобравшая медаль и у Кван, и у нашей Иры Слуцкой. Я очень симпатизирую Жене, но всё же призываю наших болельщиков поддержать обеих девчонок, — приводит слова Авербуха «RT на русском».
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Фигурное катание

Фигуристки Медведева и Загитова разыграют золото Олимпийских игр

Фигуристки Медведева и Загитова разыграют золото Олимпийских игр

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Четыре комплекта медалей будет разыграно в пятницу на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Определятся олимпийские чемпионы в биатлоне, конькобежном спорте, фристайле и фигурном катании, российские хоккеисты в полуфинале сыграют с чехами.
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