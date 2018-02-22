Авербух: Золотую медаль больше заслужила Женя Медведева, чем Алина Загитова

«Я призываю всех с пониманием относиться к этой ситуации. По совокупности, пусть на меня не обижается Алина, золотую медаль больше заслужила Женя Медведева. Она блестяще выступала на протяжении двух сезонов, своим катанием влюбила в себя миллионы, прошла период взросления и становления, не растеряла форму. А ведь такое происходит очень часто — многие молодые девочки, выигрывая крупные турниры, не в состоянии сохранить этот результат. Женя смогла!

Понимаете, Олимпийские игры — очень жестокие. Они не терпят совокупности, это соревнования здесь и сейчас. Увы, это тенденция олимпийского женского катания. Игры выигрывают не те, кто долго и упорно шёл к победе, а те, кто выстреливает в нужный момент. В такой ситуации уже побывала великая Мишель Кван: четырёхкратная чемпионка мира так и не смогла завоевать олимпийское золото. В Нагано её сместила Тара Липински, о которой все забыли уже в следующем сезоне. В Солт-Лейк-Сити выскочила Сара Хьюз, отобравшая медаль и у Кван, и у нашей Иры Слуцкой. Я очень симпатизирую Жене, но всё же призываю наших болельщиков поддержать обеих девчонок, — приводит слова Авербуха «RT на русском».