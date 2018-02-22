Домрачева дала совет российскому биатлону

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После золотой гонки на вопросы спецкора «СЭ» ответила лидер команды Дарья Домрачева.

Биатлон. Пхенчхан (Корея). XXIII Олимпийские зимние игры. Женщины. Эстафета 4×6 км

1. Белоруссия (Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева) — 01:12.03,4 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)

2. Швеция (Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг) — отставание 10,7 (0 + 12)

3. Франция (Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абе, Жюстин Бреза, Анаис Бескон) — 17,6 (0 + 14)

4. Норвегия (Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу) — 29,7 (3 + 12)

5. Словакия (Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Терезия Полиакова, Ивона Фиалкова) — 38,4 (1 + 9)

6. Швейцария (Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Селина Гаспарин, Ирена Кадуриш) — 43,5 (0 + 16).

Владимир ИВАНОВ из Пхенчхана

— Дарья, теперь вы первая в истории четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону.

— Да? — переспросила Домрачева.

— Офигеть! — воскликнули ее подруги по команде и принялись обнимать Дашу.

— Спасибо вам! — поблагодарила всех она.

— То есть вы не знали об этом?

— Это новость для меня. Еще одна приятная новость за сегодня. А еще Динара Алимбекова, по-моему, стала самой молодой олимпийской чемпионкой в биатлоне. Представляете, какая у нас команда?

— Ваш муж Оле Эйнар Бьорндален стал талисманом женской команды?

— Он сильно нас поддерживал, — призналась Надежда Скардино. — Его энергетика сильно помогала. Для нас общаться с ним на Олимпийских играх было подарком. Не каждому доводится общаться с королем биатлона. Они с Дашей заряжают нас.

— Дарья, насколько неожиданной для вас стала победа именно в эстафете?

— Это просто подарок для всей страны. Давно такого не было.

— Никогда.

— Тем более (смеется). Сегодня сплошные рекорды. Девчонки сделали свою работу суперски, мне оставалось только поддержать.

— По эмоциям победа в эстафете ярче, чем в личной гонке?

— Свою первую золотую медаль я выиграла в личной гонке — и это были особенные впечатления. Вообще все победы не похожи друг на друга. Ощущения абсолютно разные. Сегодняшнее первое место — это просто космос. Эмоции увеличиваются в четыре раза. Это очень большая вечеринка. Олимпиада начиналась для нас тяжело, а сегодня все мы подружились с этим Пхенчханом и его ветром. Будем пускать волну на церемонии награждения (смеется)! А когда получим золотые медали — начнем танцевать.

НАДО БЫЛО БРАТЬ СЮДА ПЫЛЕСОС

— Может, на фоне такого позитива, поделитесь планами на будущий сезон?

— Дайте насладиться сегодняшним днем! Оставьте пока эти мысли. Давайте пока радоваться! Благодарить ребят, которые готовили нам лыжи. Тренеров, которые стояли на стрельбище и каждом участке трассы. Людей, которые поддерживали нас у экранов телевизоров. И особое спасибо всей нашей команде. Все эти испытания стоили того, чтобы так вот взойти на пьедестал.

— О каких испытаниях речь?

— Не лучшие ощущения сегодня были у Нади Скардино. Я тоже проснулась с заложенным носом, не могла дышать всю ночь. В комнатах, где мы живем, достаточно пыльно. Из последних сил выходили на эту гонку. У Иры ведь тоже складывалось не все хорошо. Но свои страхи преодолели абсолютно все.

— Даша, вы, как Оле Эйнар, пылесос с собой не возите? Раз пыль так мешала…

— Да вот надо было (смеется)!

ЗАПРЕТ НА ОБЩЕНИЕ С ИНОСТРАНЦАМИ? НЕ ЗНАЮ, ИХ КАКИХ СООБРАЖЕНИЙ ИСХОДИЛИ ВАШИ ТРЕНЕРЫ.

— Расскажите, в чем секрет такого успеха. У нас, в России, в биатлоне сейчас все очень сложно.

— У нас тоже в этом сезоне не все складывалось в эстафете. Мы стартовали здесь только под десятым номером. К счастью, все прошлые старты стали для нас уроком, и каждый сделал выводы для себя. Сегодня просто все сошлось.

— Почему у некоторых все сходится именно в самый важный момент?

— Мы поддерживали друг друга в любой ситуации. Вот Динара на одной из эстафет допустила огромное количества промахов, провела не лучшую гонку, но мы после этого подбадривали ее. Я просила ее на расстраиваться, объясняла, что именно так закаляется сталь. И сегодня одна всем все доказала. А Ира Кривко?

— Что с ней?

Цитата — До последнего боялась стрелять. Но сегодня она превзошла себя и переборола внутренние страхи. Поддержка и вера друг в друга — это очень важно.

— Для общего успеха принципиально быть в теплых отношениях со всеми, кто бежит? В игровых видах бывает такое, что люди, играя в одной команде, ненавидят друг друга.

— Атмосфера в нашем виде очень важна. Большой спорт — это всегда работа на пределе. И если к этому добавляются психологические переживания, какие-то склоки — это всегда плохо. Очень важно, чтобы в коллективе была не просто хорошая, а семейная атмосфера.

— Нашим биатлонистам тренеры запрещали общаться здесь с зарубежными спортсменами. Вы можете это понять?

— Я не знаю причин запрета. Может, дело в боязни заразиться норовирусом, который здесь гулял? Плюс Олимпиада — это такой старт, на котором нельзя распыляться. Я не могу осуждать это решение ваших тренеров, не понимая, из каких соображений они исходили.

ШИПУЛИНУ — ВЕРЮ

— Антон Шипулин очень благодарен, что вы — одна из немногих, кто отправил ему сообщение со словами поддержки, когда стало понятно, что его сюда не пускают. Почему вы сделали это, а остальные — нет?

— Те, кто не отправил, думаю, просто были заняты своей подготовкой. Может быть, им было просто не до этого. Но я с уверенностью могу сказать, что многие спортсмены до конца не понимают, почему Антон и другие ребята не выступают здесь. Никому ведь так ничего и не объяснили. Мы не знаем, почему их здесь нет. А сообщения я отправила ему потому, что знаю его с детства. Верю ему. И для меня было нормально просто написать ему, поддержать.

— Многие знают его с детства, но далеко не все поступили так, как вы.

— Не стоит искать здесь подводных камней.

— Сам Шипулин расстроился и сказал, что биатлонной семьи на самом деле нет.

— Вы поймите, что каждый готовился к Олимпиаде и все думали над своей подготовкой, у каждого свои переживания. Не стоит никого винить и не нужно на кого-то обижаться.

— Вы хоть краем глаза следите за тем, что происходит в российской команде?

Цитата — Мы видим результаты, по возможности общаемся с девочками. Пересекаемся с Таней Акимовой. Видно, что все сильно переживают.

Спортсмены очень хотят радовать болельщиков, но, к сожалению, не всегда все зависит только от них. Важно, чтобы вся команда работала едино. И сложности, которые происходят вокруг российской биатлонной сборной, нужно преодолевать вместе.

— Можно один совет российскому биатлону от самой титулованной спортсменки в этом виде спорта?

— Будьте одной командой!

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