Олимпийские чемпионки — биатлонистки решили направить помощь спортшколе из Чаусов
22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Олимпийские чемпионки Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева в рамках проекта «Олимпийский выбор» решили направить денежные средства СДЮШОР Чаусского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.
Белорусские биатлонистки перечислили Br15 тыс. Чаусской спортивной школе, в которой начинала свой спортивный путь Динара Алимбекова.
«Это было командное решение — поддержать учебное заведение самой молодой участницы квартета», — отметили в Президентском спортивном клубе.
Белорусские биатлонистки Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева завоевали золотые награды в эстафете 4×6 км на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter