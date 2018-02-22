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22 февраля 2018, 20:44 | Биатлон | БЕЛТА

Олимпийские чемпионки — биатлонистки решили направить помощь спортшколе из Чаусов

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Олимпийские чемпионки Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева в рамках проекта «Олимпийский выбор» решили направить денежные средства СДЮШОР Чаусского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.

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Белорусские биатлонистки перечислили Br15 тыс. Чаусской спортивной школе, в которой начинала свой спортивный путь Динара Алимбекова.

«Это было командное решение — поддержать учебное заведение самой молодой участницы квартета», — отметили в Президентском спортивном клубе.

Белорусские биатлонистки Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева завоевали золотые награды в эстафете 4×6 км на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
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Биатлон

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