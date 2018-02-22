Хоккеистка сборной России Шохина дисквалифицирована и пропустит два матча ЧМ-2019

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Как отмечается в сообщении, инцидент произошел после окончания игры, которая состоялась в среду и завершилась победой финской команды со счетом 3:2.

«После финальной сирены игрок сборной Финляндии Миннамари Туоминен отправилась к своим воротам, в это время Шохина сделала движение правой ногой в направлении ноги Туоминен. Дисциплинарный комитет посчитал, что …, несмотря на то что Шохина, возможно, не намеревалась нанести травму своей сопернице, полученные доказательства свидетельствуют том, что она имела намерения ударить ее, что и привело к нарушению правил», — говорится в сообщении.

Как отмечает IIHF, Шохина не поможет своей команде в двух первых матчах чемпионата мира-2019.