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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 12 10
2 Германия 13 7 5
21 Россия 0 4 8
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22 февраля 2018, 20:18 | Биатлон | Lenta.Ru

Бьорндален счел глупыми подозрения россиянина в употреблении допинга

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален назвал глупыми слова французского лыжника Мориса Монифика, намекнувшего на то, что россиянина Дениса Спицова через какое-то время поймают на допинге. Слова Бьорндалена приводит «Матч ТВ».

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© РИА "Новости"

«Логика понятна: тем, кто долгие годы бегает чистым, не нужно ничего подтверждать. Россия тут не эталон. Но этот намек Манифика кажется мне глупым. Уверен: те, кто вышел на старт в Пхенчхане, были чистыми, в противном случае их просто не допустили бы. Ваш спорт в фокусе всего мира в смысле допинга, такое просто невозможно. А подозревать тех, с кем соревнуешься, не очень корректно», — заявил норвежец.

21 февраля накануне командного спринта Манифика предположил, что причиной удачного выступления Спицова является допинг. «Посмотрим, всплывут ли какие-нибудь истории через четыре года», — сказал француз в интервью Expressen.se. Сам Спицов отказался верить в то, что Манифика действительно обвинял его. По мнению россиянина, слова его соперника могли неправильно перевести.

На Олимпиаде-2018 Спицов трижды поднимался на пьедестал. Он стал серебряным призером Игр в в командном спринте и в эстафете. Кроме того, в его активе бронзовая медаль в индивидуальной гонке на 15 километров.
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Биатлон

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