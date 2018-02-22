Бьорндален счел глупыми подозрения россиянина в употреблении допинга
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону
Уле-Эйнар Бьорндален назвал глупыми слова французского лыжника Мориса Монифика, намекнувшего на то, что россиянина Дениса Спицова через какое-то время поймают на допинге. Слова Бьорндалена приводит «Матч ТВ».
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«Логика понятна: тем, кто долгие годы бегает чистым, не нужно ничего подтверждать. Россия тут не эталон. Но этот намек Манифика кажется мне глупым. Уверен: те, кто вышел на старт в Пхенчхане, были чистыми, в противном случае их просто не допустили бы. Ваш спорт в фокусе всего мира в смысле допинга, такое просто невозможно. А подозревать тех, с кем соревнуешься, не очень корректно», — заявил норвежец.
21 февраля накануне командного спринта Манифика предположил, что причиной удачного выступления Спицова является допинг. «Посмотрим, всплывут ли
На Олимпиаде-2018 Спицов трижды поднимался на пьедестал. Он стал серебряным призером Игр в в командном спринте и в эстафете. Кроме того, в его активе бронзовая медаль в индивидуальной гонке на 15 километров.
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