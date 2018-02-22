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22 февраля 2018, 20:10 | Керлинг | Чемпионат.com

Член МОК: Зачем Крушельницкому принимать вещество, не помогающее в кёрлинге?

Член Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч-младший прокомментировал обнаружение в допинг-пробе российского кёрлингиста Александра Крушельницкого мельдония.

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© AFP 2018

«Это странный случай. Зачем принимать вещество, которое не помогает при игре в кёрлинг? Может, мельдоний помогает быстрее работать щёткой, но я не знаю», — цитирует Самаранча-младшего Inside the Games.

Напомним, что Крушельницкий в дуэте со своей супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу Игр-2018, однако затем в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний. ОКР уже вернул медали Брызгаловой и Крушельницкого в МОК.
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