Член МОК: Зачем Крушельницкому принимать вещество, не помогающее в кёрлинге?
Член Международного олимпийского комитета Хуан Антонио
Самаранч-младший прокомментировал обнаружение в допинг-пробе российского кёрлингиста Александра Крушельницкого мельдония.
«Это странный случай. Зачем принимать вещество, которое не помогает при игре в кёрлинг? Может, мельдоний помогает быстрее работать щёткой, но я не знаю», — цитирует
Напомним, что Крушельницкий в дуэте со своей супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу Игр-2018, однако затем в его
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