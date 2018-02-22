Член МОК: Зачем Крушельницкому принимать вещество, не помогающее в кёрлинге?

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«Это странный случай. Зачем принимать вещество, которое не помогает при игре в кёрлинг? Может, мельдоний помогает быстрее работать щёткой, но я не знаю», — цитирует Самаранча-младшего Inside the Games.