Олимпиада. Динара Алимбекова: В среду взяла таблеточку и спокойно легла спать

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Когда ты узнала, что побежишь эстафету?

Два дня назад. Мы с Надей Писаревой выполняли скоростную работу, а вечером после тренировки тренеры сказали, что в эстафету попала я.

Как отреагировала на приятную новость?

Была очень рада. Хотя и немного расстроилась за Надю. Она расстроилась — и я вместе с ней. Но так решили тренеры, и я счастлива, что на этап поставили именно меня.

Как тебе спалось в ночь перед эстафетой?

Вообще мне спится здесь хорошо, но в некоторые дни принимала специальные таблетки, чтобы уснуть пораньше. В среду думала, что будет много мыслей ночью, поэтому взяла таблеточку и спокойно легла спать.