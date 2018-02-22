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22 февраля 2018, 19:53 | Биатлон | Прессбол

Олимпиада. Динара Алимбекова: В среду взяла таблеточку и спокойно легла спать

Динара Алимбекова в разговоре с корреспондентом «Прессбола» Артемом Фандо поделилась эмоциями после победы женской команды в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане.

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© РИА "Новости"

Когда ты узнала, что побежишь эстафету?

Два дня назад. Мы с Надей Писаревой выполняли скоростную работу, а вечером после тренировки тренеры сказали, что в эстафету попала я.

Как отреагировала на приятную новость?

Была очень рада. Хотя и немного расстроилась за Надю. Она расстроилась — и я вместе с ней. Но так решили тренеры, и я счастлива, что на этап поставили именно меня.

Как тебе спалось в ночь перед эстафетой?

Вообще мне спится здесь хорошо, но в некоторые дни принимала специальные таблетки, чтобы уснуть пораньше. В среду думала, что будет много мыслей ночью, поэтому взяла таблеточку и спокойно легла спать.
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Биатлон

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