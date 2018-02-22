Олимпийский хоккей скучный и несправедливый! Колонка Дмитрия Пономаренко

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Наверное, сейчас самое время заявить об это снова. Хоккейный турнир на Олимпиаде — слишком быстрый и из-за этого крайне необъективный и потому скучный.

Я уже писал об этом после Сочи. Пытался внимание привлечь. Но нарвался на встречную узколобую логику: «Вот вы, россияне-патриоты, проиграли в хоккее Олимпиаду, поэтому вам и схема турнира не нравится!».

Пусть их. Но вот сейчас все иначе. Сейчас для нашей команды все складывается удачно. Мы впервые за 12 лет снова будем играть в полуфинале. И вышли туда совершенно спокойно, без проблем, как один из лидеров турнира.

И что, мы довольны?

Результат, конечно, пока хороший. Ну, а сам хоккей? Разве этого я и вы, все мы ждали от главного турнира четырехлетия?!

Оставим даже в стороне отсутствие игроков НХЛ. В конце концов даже интересно было посмотреть на расклад сил в мире без них. Ведь Россия не была на этом турнире фаворитом.

КХЛ — не только российская лига. В ней играет шесть иностранных клубов. Да и почти в каждом из наших есть пятерка легионеров. А это сотня человек. И все они — на виду, все играют в ударных звеньях и получают много игрового времени. В том числе у наших основных соперников — шведов и финнов — есть собственные крепкие чемпионаты. Да и у чехов и словаков тоже, пусть и не такие сильные, но есть.

И лично мне было бы интересно увидеть, как команда Олега Знарка сразится на Олимпиаде с теми же сборным Финляндии и Швеции.

А что вместо этого?!

Заведомые разгромы в одну калитку словенцев и норвежцев. Невнятные американцы, которые только и запомнились истеричной безумной выходкой своего тренера, обидевшегося на то, что «русские хотели в концовке матча забить еще одну, пятую шайбу в ворота сборной США».

Спасибо словакам за победу. Но и в том неожиданном фиаско россиян, я видел, что наша команда намного сильнее. И что проиграла она не сопернику, а сама себе. Матч был нервный. Это хорошо! Но с точки зрения спорта, не особо интересный.

А вот битв россиян с Финляндией и Швецией мы уже точно не увидим. Канада — под вопросом. Почему? За что?!

За то, что шведы оступились в матче с немцами один разок? Так до этого у них же выиграли. Или за то, что финны красиво бились против шведов и канадцев и уступили в этих матчах «на тоненького»? Это разве априори означает, что они в Корее хуже наших? Но почему?! Для меня это совершенно неочевидно.

Я точно такие же чувства испытывал после Сочи в 2014-м. Да, мы очень тускло выглядели в четвертьфинале и проиграли финнам по делу. Но мы там ни разу ни сыграли ни с Канадой, ни с Швецией, ни с Чехией, за которую выступал Яромир Ягр, столь любимый в России.

О какой тут объективности речь?

Да бог с ней, с объективностью. Где тут интерес к турниру? Я хочу стыки сильнейших смотреть, а не избиение словенцев и норвежцев. На кой черт мне эти победы? Что они мне нового скажут о хоккее?

Понимаю, что все давно словно помешались на плей-офф и драйвовых матчах на вылет. Хотя любой тренер скажет, что пройти ровно гладкий чемпионат — куда более трудная задача.

Но когда есть время — пусть будет и то, и другое. Согласен.

Но на Олимпиаде его нет!

Там турнир куцый, так зачем же доводить его до полного абсурда? Пустите команды играть вкруговую. Сократите количество участников, если нужно. Сделайте финал, для занявших первое и второе место, если уж так плей-офф хотите.

Но все сильнейшие команды должны сыграть между собой. Это же на поверхности лежит.

А иначе — чего вообще собирались то?