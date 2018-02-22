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22 февраля 2018, 19:41 | Биатлон | СБ - Беларусь сегодня

Лукашенко биатлонисткам: Вы воплотили в жизнь наши заветные мечты

Президент Республики Беларусь, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды страны по биатлону Надежду Скардино, Ирину Кривко, Динару Алимбекову и Дарью Домрачеву с завоеванием золота в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает пресс-служба главы государства.

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«Спасибо за прекрасный подарок всей стране накануне Дня защитников Отечества, — поблагодарил Александр Лукашенко. — Вы воплотили в жизнь наши заветные мечты, завоевав первое для Беларуси олимпийское золото в самой престижной дисциплине биатлонной программы».

«Девчата, вы сотворили настоящий подвиг! Каждая из вас смогла показать максимум в непростых условиях, проявив самоотверженность, выдержку и высочайшее мастерство», — отметил Президент Беларуси.

Глава государства поздравил спортсменок с награждением орденами «За личное мужество», а также присвоением Надежде Скардино, Ирине Кривко, Динаре Алимбековой почетного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь». Кроме того, Александр Лукашенко выразил слова признательности тренерскому штабу и пожелал всем крепкого здоровья, новых успехов.
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Биатлон

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