Лукашенко биатлонисткам: Вы воплотили в жизнь наши заветные мечты

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«Спасибо за прекрасный подарок всей стране накануне Дня защитников Отечества, — поблагодарил Александр Лукашенко. — Вы воплотили в жизнь наши заветные мечты, завоевав первое для Беларуси олимпийское золото в самой престижной дисциплине биатлонной программы».

«Девчата, вы сотворили настоящий подвиг! Каждая из вас смогла показать максимум в непростых условиях, проявив самоотверженность, выдержку и высочайшее мастерство», — отметил Президент Беларуси.

Глава государства поздравил спортсменок с награждением орденами «За личное мужество», а также присвоением Надежде Скардино, Ирине Кривко, Динаре Алимбековой почетного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь». Кроме того, Александр Лукашенко выразил слова признательности тренерскому штабу и пожелал всем крепкого здоровья, новых успехов.