Анна Гуськова: Олимпийскую медаль посвящаю папе

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От такого запредельного внимания олимпийская чемпионка Пхенчхана, кажется, чувствовала себя слега неуютно. Но от общения не уходила.

— Мое состояние сейчас — это, прежде всего, шок! Потерянная, растерянная… Столько болельщиков окружают, репортеров. Непривычно. Волнительно. И тяжело морально. Тем более что еще не до конца поверила в то, что произошло в Южной Корее. Даже не знаю, выйду ли я куда-то в свет, скажем, в ближайший месяц. Но что знаю точно, так это то, что скоро продолжу тренироваться. Если ты выиграла олимпийское золото, это не значит, что ты можешь остановиться. Наоборот — надо работать в два раза больше.

— Может, по белорусской еде соскучились? Или по чему?

— На самом деле в эти недели, когда мы жили в Олимпийской деревне, скучать было некогда… Никуда не хотелось — ни домой, никуда. Просто были нацелены на тренировки. И дни — довольно насыщенные — пролетали быстро. По нашей еде не скучала. Тем более что в олимпийской столовой было столько кухонь. И еда действительно классная.

— Перед Олимпиадой рассчитывали на золото?

— Нет, я рассчитывала всю свою программу выполнить на 100 процентов. Наша задача — хорошо выполнить прыжок. А оценки выставляют судьи. Когда увидела на табло судейские оценки и то, что у меня первое место, поначалу не поверила. Шоковое состояние…

— Вы, наверное, никогда не получали больше цветов, чем сегодня…

— Да, слишком уж их много. Это и приятно, и волнительно. Когда возле тебя собирается столько людей, которые тебе рады… Не привычна я к такому.

— Кто вас первый поздравил с олимпийской медалью?

— Родители, друзья. А дальше, такое ощущение, вся Беларусь начала писать. В соцсети практически даже не захожу. Во-первых, все это прочитать нереально. А во-вторых, уж точно всем не ответишь.

— Кому посвящаете свое золото?

— Папе.

— Почему именно ему?

— Потому что.

— Есть ли у вас прыжок, которым вы планируете покорить следующие Игры?

— Об этом пока рано говорить. Сейчас нужно прийти в себя, приступить в тренировкам. И там уже думать. Как, что и когда будем прыгать, надо обсуждать с тренером. Сейчас же просто хочется сказать Спасибо! всей Беларуси и всем тем, кто болел за нашу команду. Мы в очередной раз доказали, что можем побеждать на самом высоком уровне и что у нас прекрасные тренеры.

Юрий БАКЕРЕНКО