Анна Гуськова: Олимпийскую медаль посвящаю папе
Анна Гуськова, вернувшаяся сегодня в Беларусь вместе с другими членами нашей команды по фристайлу, разумеется, была атакована не только болельщиками, но и целой армией журналистов.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
От такого запредельного внимания олимпийская чемпионка Пхенчхана, кажется, чувствовала себя слега неуютно. Но от общения не уходила.
— Мое состояние сейчас — это, прежде всего, шок! Потерянная, растерянная… Столько болельщиков окружают, репортеров. Непривычно. Волнительно. И тяжело морально. Тем более что еще не до конца поверила в то, что произошло в Южной Корее. Даже не знаю, выйду ли я
— Может, по белорусской еде соскучились? Или по чему?
— На самом деле в эти недели, когда мы жили в Олимпийской деревне, скучать было некогда… Никуда не хотелось — ни домой, никуда. Просто были нацелены на тренировки. И дни — довольно насыщенные — пролетали быстро. По нашей еде не скучала. Тем более что в олимпийской столовой было столько кухонь. И еда действительно классная.
— Перед Олимпиадой рассчитывали на золото?
— Нет, я рассчитывала всю свою программу выполнить на 100 процентов. Наша задача — хорошо выполнить прыжок. А оценки выставляют судьи. Когда увидела на табло судейские оценки и то, что у меня первое место, поначалу не поверила. Шоковое состояние…
— Вы, наверное, никогда не получали больше цветов, чем сегодня…
— Да, слишком уж их много. Это и приятно, и волнительно. Когда возле тебя собирается столько людей, которые тебе рады… Не привычна я к такому.
— Кто вас первый поздравил с олимпийской медалью?
— Родители, друзья. А дальше, такое ощущение, вся Беларусь начала писать. В соцсети практически даже не захожу.
— Кому посвящаете свое золото?
— Папе.
— Почему именно ему?
— Потому что.
— Есть ли у вас прыжок, которым вы планируете покорить следующие Игры?
— Об этом пока рано говорить. Сейчас нужно прийти в себя, приступить в тренировкам. И там уже думать. Как, что и когда будем прыгать, надо обсуждать с тренером. Сейчас же просто хочется сказать Спасибо! всей Беларуси и всем тем, кто болел за нашу команду. Мы в очередной раз доказали, что можем побеждать на самом высоком уровне и что у нас прекрасные тренеры.
Юрий БАКЕРЕНКО
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