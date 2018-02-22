Первая олимпийская чемпионка-казашка: что известно о Алимбековой
Уроженка Казахстана Динара Алимбекова на зимних играх в Пхёнчхане положила золотую медаль в копилку Беларуси. Что известно о спортсменке, которая дебютировала на Олимпиаде в 2018 году?
Путь к золоту
Динара Алимбекова родилась в 1996 году в Казахстане. Ее отец по национальности казах, а мама белоруска. В возрасте трех лет будущая олимпийская чемпионка вместе с семьей переехала в Беларусь. В мир спорта выпускница государственного института физической культуры Алимбекова пришла в 11 лет. Тогда она начала осваивать лыжи по совету школьного учителя. Спустя год она поступила в спортивную школу города Чаусы в Могилевской области, где стала заниматься биатлоном.
В 2011 году спортсменка вошла в состав молодежной сборной Беларуси и выиграла несколько наград республиканских юниорских соревнований. В феврале 2015 года Алимбековой покорился домашний чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей. Тогда в составе эстафетной команды она получила заветное золото. Эта награда была у нее, пожалуй, самой главной. До Олимпиады в Пхенчхане.
Олимпийское золото
15 февраля, в своей первой олимпийской гонке, она выступила неудачно и финишировала на 56-ом месте.
«Недовольна своей стрельбой, так как знала, что могла чисто стрелять, но
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