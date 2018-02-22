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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 12 10
2 Германия 13 7 5
21 Россия 0 4 8
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22 февраля 2018, 19:11 | Биатлон | Sports.kz

Первая олимпийская чемпионка-казашка: что известно о Алимбековой

Уроженка Казахстана Динара Алимбекова на зимних играх в Пхёнчхане положила золотую медаль в копилку Беларуси. Что известно о спортсменке, которая дебютировала на Олимпиаде в 2018 году?

Путь к золоту

Динара Алимбекова родилась в 1996 году в Казахстане. Ее отец по национальности казах, а мама белоруска. В возрасте трех лет будущая олимпийская чемпионка вместе с семьей переехала в Беларусь. В мир спорта выпускница государственного института физической культуры Алимбекова пришла в 11 лет. Тогда она начала осваивать лыжи по совету школьного учителя. Спустя год она поступила в спортивную школу города Чаусы в Могилевской области, где стала заниматься биатлоном.

В 2011 году спортсменка вошла в состав молодежной сборной Беларуси и выиграла несколько наград республиканских юниорских соревнований. В феврале 2015 года Алимбековой покорился домашний чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей. Тогда в составе эстафетной команды она получила заветное золото. Эта награда была у нее, пожалуй, самой главной. До Олимпиады в Пхенчхане.

Олимпийское золото

15 февраля, в своей первой олимпийской гонке, она выступила неудачно и финишировала на 56-ом месте.

«Недовольна своей стрельбой, так как знала, что могла чисто стрелять, но почему-то с каждого рубежа я уходила с промахом одним. Береглась на трассе, потому что хотела отработать чисто на рубеже. Можно сказать, так и не получилось выложиться», — цитировал ее НОК Беларуси.22 февраля произошло историческое событие для Казахстана: впервые казашка стала олимпийской чемпионкой. Алимбекова получила высшую награду в составе белорусской команды на соревнованиях по биатлону. По словам Алибековой, она никогда не получала предложения выступать за сборную Казахстана.
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Биатлон

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