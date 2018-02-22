Губерниев: Маленький момент большого счастья Союзного Государства
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев поздравил женскую сборную Беларуси с победой в эстафете 4×6 км на Олимпиаде в Пхёнчхане.
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«Маленький момент большого счастья Союзного Государства! Беларусь! Поздравляю! Скардино, Кривко, Алимбекова, Домрачева. Белая Русь ты моя», — написал Губерниев на своей странице в сети «Инстаграм».
Напомним, что Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева опередили сборную Швеции, ставшую второй, и француженок, завоевавших бронзу.
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