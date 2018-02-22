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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 12 10
2 Германия 13 7 5
21 Россия 0 4 8
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22 февраля 2018, 18:52 | Биатлон | Чемпионат.com

Губерниев: Маленький момент большого счастья Союзного Государства

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев поздравил женскую сборную Беларуси с победой в эстафете 4×6 км на Олимпиаде в Пхёнчхане.

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© РИА "Новости"

«Маленький момент большого счастья Союзного Государства! Беларусь! Поздравляю! Скардино, Кривко, Алимбекова, Домрачева. Белая Русь ты моя», — написал Губерниев на своей странице в сети «Инстаграм».

Напомним, что Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева опередили сборную Швеции, ставшую второй, и француженок, завоевавших бронзу.
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Биатлон

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