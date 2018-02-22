Домрачева с удивлением узнала, что стала рекордсменкой по числу олимпийского золота
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Белоруска Дарья Домрачева с удивлением узнала, что четвертое олимпийское золото сделало ее самой титулованной биатлонисткой в истории Игр. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.
В четверг женская сборная Белоруссии по биатлону в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой впервые в истории одержала победу в эстафете на Олимпийских играх.
Домрачева стала первой биатлонисткой в истории, четырежды побеждавшей на Олимпиадах.
«Я самая титулованная в истории биатлонистка? Ничего себе новость! Сегодня двойной праздник. А еще Динара Алимбекова,
Мужем белорусской спортсменки является самый титулованный биатлонист в истории
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