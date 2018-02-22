Домрачева с удивлением узнала, что стала рекордсменкой по числу олимпийского золота

В четверг женская сборная Белоруссии по биатлону в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой впервые в истории одержала победу в эстафете на Олимпийских играх.

Домрачева стала первой биатлонисткой в истории, четырежды побеждавшей на Олимпиадах.

«Я самая титулованная в истории биатлонистка? Ничего себе новость! Сегодня двойной праздник. А еще Динара Алимбекова, по-моему, стала самой молодой олимпийской чемпионкой в биатлоне, представляете, какая у нас команда?» — сказала Домрачева.