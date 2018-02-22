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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 12 10
2 Германия 13 7 5
21 Россия 0 4 8
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22 февраля 2018, 18:43 | Олимпизм | Чемпионат.com

Олимпиада-2018. День 14-й. Фигуристки и хоккеисты выходят… И побеждают?

23 февраля на Олимпиаде будет разыграно четыре комплекта наград. Представляем все финалы, полное расписание дня и шансы российских атлетов.

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© РИА "Новости"

Вот он — первый судный день для российской команды на Олимпийских играх.

Почти две недели в Пхёнчхане позади, а у России по-прежнему нет ни одной золотой награды. Но 23 февраля она не просто может, а должна, обязана появиться. Именно в пятницу на льду сойдутся две лучшие фигуристки современности — Алина Загитова и Евгения Медведева. И только какая-то страшная катастрофа может помешать их сражению за золотую медаль Олимпиады.

Алина Загитова — действующая рекордсменка мира в короткой программе, а следовательно и первый претендент на победу, будет стартовать под номером 22 — третьей с конца. После Алины на лёд выйдет канадка Кейтлин Осмонд, а завершать всё фигурное катание на Олимпиаде будет рекордсменка мира в произвольной программе и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Сможет ли она догнать подругу по команде и добраться до заветного золота? Пока никто не знает.

Говоря о фигурном катании, не будем забывать, что под номером 13 на лёд выйдет ещё одна россиянка — Мария Сотскова, сохраняющая некоторые шансы на третье место.

А через несколько часов после завершения женских соревнований по фигурному катанию чувствительные поклонники российского спорта снова потянутся за валидолом.

Ведь сборная России по хоккею впервые за 12 лет сыграет в полуфинале Олимпиады. Команда Олега Знарка без видимого труда обыграла Норвегию, но игра со сборной Чехии станет настоящим испытанием. Победа гарантирует россиянам первые за 16 лет медали и шанс впервые выиграть Олимпиаду в послесоветский период. Значение этого полуфинала просто невозможно переоценить, особенно если учесть, что с другой половины сетки к матчу за золото идут канадцы.

Что касается остальных стартов пятницы, то Анастасия Чирцова и Виктория Завадовская постараются пройти по пути Сергея Ридзика и добраться до медали Олимпиады в ски-кроссе. Остальная борьба за медали пройдёт без нас: мужская биатлонная эстафета, забег конькобежцев на 1000 метров и матч за бронзу в мужском кёрлинге — нигде российских атлетов нет.

23 февраля. Пятница. День 14-й

Расписание финалов. Разыгрывается четыре комплекта наград

04:00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
05:20. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Большой финал
13:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
14:15. Биатлон. Мужчины. Эстафета 4×7,5 км.

Полное расписание соревнований

04:00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
04:00. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала
04:35. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Четвертьфиналы
04:59. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Полуфиналы
05:15. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Малый финал
05:20. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Большой финал
09:35. Кёрлинг. Мужчины. Матч за третье место
10:40. Хоккей. Мужчины. Полуфинал. Чехия — Россия
13:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
14:05. Кёрлинг. Женщины. Полуфинал. Южная Корея — Япония
14:05. Кёрлинг. Женщины. Полуфинал. Швеция — Великобритания
14:15. Биатлон. Мужчины. Эстафета 4×7,5 км
15:10. Хоккей. Мужчины. Полуфинал. Канада — Германия.
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