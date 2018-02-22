Олимпиада-2018. День 14-й. Фигуристки и хоккеисты выходят… И побеждают?
23 февраля на Олимпиаде будет разыграно четыре комплекта наград. Представляем все финалы, полное расписание дня и шансы российских атлетов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Вот он — первый судный день для российской команды на Олимпийских играх.
Почти две недели в Пхёнчхане позади, а у России
Алина Загитова — действующая рекордсменка мира в короткой программе, а следовательно и первый претендент на победу, будет стартовать под номером 22 — третьей с конца. После Алины на лёд выйдет канадка Кейтлин Осмонд, а завершать всё фигурное катание на Олимпиаде будет рекордсменка мира в произвольной программе и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Сможет ли она догнать подругу по команде и добраться до заветного золота? Пока никто не знает.
Говоря о фигурном катании, не будем забывать, что под номером 13 на лёд выйдет ещё одна россиянка — Мария Сотскова, сохраняющая некоторые шансы на третье место.
Ведь сборная России по хоккею впервые за 12 лет сыграет в полуфинале Олимпиады. Команда Олега Знарка без видимого труда обыграла Норвегию, но игра со сборной Чехии станет настоящим испытанием. Победа гарантирует россиянам первые за 16 лет медали и шанс впервые выиграть Олимпиаду в послесоветский период. Значение этого полуфинала просто невозможно переоценить, особенно если учесть, что с другой половины сетки к матчу за золото идут канадцы.
Что касается остальных стартов пятницы, то Анастасия Чирцова и Виктория Завадовская постараются пройти по пути Сергея Ридзика и добраться до медали Олимпиады в
23 февраля. Пятница. День 14-й
Расписание финалов. Разыгрывается четыре комплекта наград
04:00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
05:20. Фристайл. Женщины.
13:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
14:15. Биатлон. Мужчины. Эстафета 4×7,5 км.
Полное расписание соревнований
04:00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
04:00. Фристайл. Женщины.
04:35. Фристайл. Женщины.
04:59. Фристайл. Женщины.
05:15. Фристайл. Женщины.
05:20. Фристайл. Женщины.
09:35. Кёрлинг. Мужчины. Матч за третье место
10:40. Хоккей. Мужчины. Полуфинал. Чехия — Россия
13:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
14:05. Кёрлинг. Женщины. Полуфинал. Южная Корея — Япония
14:05. Кёрлинг. Женщины. Полуфинал. Швеция — Великобритания
14:15. Биатлон. Мужчины. Эстафета 4×7,5 км
15:10. Хоккей. Мужчины. Полуфинал. Канада — Германия.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter